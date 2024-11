i Autor: materiały prasowe

Siatkówka, koszykówka, hokej i piłka ręczna. Rozgrywki Lig Akademickich AZS ruszyły na dobre!

Po premierowych zawodach pływackich, do rywalizacji przystąpiły też zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej i hokeju. Walka o awans do Final Four jest naprawdę zacięta!