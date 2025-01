Straszna śmierć 16-letniego hokeisty! Przerażające szczegóły, ogromny ból rodziny

Nie wpuścili go do samolotu, który runął w katastrofie. Nieudana odprawa uratowała łyżwiarzowi życie

Co za straszna tragedia! Słowacja dochodzi do siebie po samobójstwie młodego hokeisty Adama Uličnégo (†16). We wtorek wieczorem młody sportowiec zakończył swoje życie, skacząc pod pociąg. Utalentowany napastnik uważany był za nadzieję słowackiego hokeja. Do tragedii doszło w pobliżu Brestovan, gdzie mieszkał. Siostra hokeisty w emocjonalnych słowach pożegnała się z bratem na Instagramie: „Proszę, powiedz mi, że to nieprawda. Tęsknię za Tobą najbardziej na świecie. Panie Boże, proszę czuwaj nad nim tam na górze. Nie potrafię opisać bólu, który odczuwam. Będę z Tobą na zawsze” - napisała

Tragiczną wiadomość przekazał klub HK Havrani, w którym występował Adam Uličný. „Nikt nie wie, dlaczego to się stało. To był fajny facet, to nas wszystkich zszokowało. Nie miał żadnych problemów zdrowotnych. To musiała być nieoczekiwana sytuacja” – powiedział serwisowi pluska.sk były trener Uličnégo, Rudolf Macko.

Młody hokeista zostawił list pożegnalny. Poniżej jego obszerny fragment.

"Przepraszam. Nawet nie wiem, jak opisać, jak bardzo mi przykro z powodu tego, co zrobiłem. Po prostu wybaczcie ból, który sprawiłem. Dziękuję za każdą pomoc, za każdą radość, za każdą otartą łzę, a szczególnie za poczucie bezpieczeństwa. Proszę dbajcie o siebie i wszystkich swoich bliskich. Spójrz w górę i myślcie o mnie dobrze” – napisał przed śmiercią Adam Uličný.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia