Szokujący raport o ustawianiu meczów w Polsce. Jesteśmy w światowej czołówce! Te liczby nie kłamią

Wydawałoby się, że problem ustawiania spotkań piłkarskich w Polsce należy do niechlubej przeszłości, a sam problem został zażegnany został lata temu. Inne dane na ten temat przedstawia jednak raport firmy Sportradar, która przekazała dość niepokojące dane. Okazuje się bowiem, że Polacy są na dość wysokim miejscu w kwalifikacji ustawiania spotkań piłkarskich. Nie jest dobrze!

Wysokie miejsce Polski w rankingu "ustawionych spotkań". Nie jest dobrze

Firma Sportsradar, z której usługh korzystają mioędzy innymi przedstawiele UEFA analizuje wyniki spotkań piłkarskich na podstawie m.in. kursów bukmacherskich, które w przypadku podejrzanych spotkań pokazują dość dobre kursy na określone wyniki, czy zdarzenia na boisku. Według danych, w Polsce stwierdzono 36 takich spotkań, co daje nam 9. miejsce w światowym rankingu. Miejsce w takim rankingu nie jest oczywiście powodem do dumy i pokazuje, że problem jest naprawdę poważny, ale to nic w porównaniu z wynikami z podium. Trzecie miejsce w statystyce zajmują Czesi, u których miało dojść do 56 przypadków "ustawienia spotkania", drudzy są Rosjanie z wynikiem 92 meczów, a pierwsze miejsce pod kątem spotkań mają okupować Brazylijczycy, u których skala przestępstwa dosięgnęła aż 152 spotkań.