Tłumy dzieci na akcji „Opolskie Szkoły na START”. Spotkały mistrzynie olimpijskie!

W Głuchołazach, podobnie jak wcześniej w Głubczycach i Nysie, chłopcy i dziewczynki rywalizowały w różnych konkurencjach sportowych, m.in. koszykarskim slalomie na czas, rzutach wolnych do kosza, biegu wahadłowym, biegu zwinnościowym, podskokach ze skakanką, skoku w dal, rzutach na bramkę do piłki ręcznej, skoku dosiężnym, piłkarskim slalomie, czy pokonując tor z przeszkodami.

– To była wielka radość gościć w trzech miejscach trzysta dzieci, które pokazały, że mają wielką chęć do aktywności fizycznej. Kolejny raz okazało się, że gdy oferta dla dzieci jest ciekawa, to dzieci chcą się ruszać. Oderwanie ich od ekranów komputerów czy smartfonów nie jest zatem niemożliwe, ale trzeba mieć pomysł – mówi Justyna Zielińska, prezes Głubczyckiego Stowarzyszenia Kresowego, które było organizatorem zajęć. Każdy z uczestników otrzymał wodę i poczęstunek, a także pamiątkową koszulkę. Na najlepszych czekały nagrody, upominki i puchary.

W Głuchołazach z uczniami spotkała się złota i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio Iga Baumgart-Witan. Podobnie, jak wcześniej w Nysie czołowa polska lekkoatletka rozdała masę autografów i pozowała do wielu zdjęć. – Cieszę się, że moje nazwisko wciąż jeszcze działa, a dzieciaki wiedzą, kim jestem. Sport to fantastyczna droga przez życie i na takich spotkaniach zachęcam dzieci, by tą drogą chciały iść – mówiła Baumgart-Witan.

Ważną częścią wszystkich spotkań był też wątek historyczno-patriotyczny, prowadzony przez doświadczonego instruktora harcerskiego. – Gdy w zajęciach uczestniczyły młodsze dzieci wówczas temat spotkania brzmiał „Kto Ty jesteś? Polak mały!”. Z kolei, gdy organizowaliśmy spotkanie dla dzieci ze starszych klas, wówczas słuchali o trudnym losie Orląt Lwowskich – dodaje Zielińska.

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymało pamiątkowy medal, a dla najlepszych przygotowano atrakcyjne puchary. Organizacja akcji „Opolskie szkoły na START!” została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.