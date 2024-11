To, co spotkało Dariusza Szpakowskiego wielu przeraziłoby do szpiku kości! Prawda wraz ze szczegółami wyszła na jaw

Dariusz Szpakowski poszedł do klubu. Skończył przy stoliku Pershinga

Pomimo tego, że obecnie na rynku komentatorów sportowych jest wiele osób, które mogą pochwalić się sporą rozpoznawalnością i sympatią ze strony widzów, to Dariusz Szpakowski wciąż jest niezwykle szanowany w branży, przede wszystkim ze względu na swój staż pracy, nawet jeśli niekiedy zdarzają mu się mniejsze lub większe wpadki, a jego słowa potrafią wywołać niemałe poruszenie. Popularność Dariusza Szpakowskiego, podobnie jak chociażby Włodzimierza Szaranowicza była jednak zdecydowanie większa, kiedy polskie media nie były aż tak rozwinięte, tuż po zmianie ustroju i upadku komunizmu. Okazuje się, że wtedy obu komentatorów bardzo cenił jeden z najbezpieczniejszych mafiozów w historii Polski, czyli "Pershing". Szpakowski w rozmowie z "Futbolownią" postanowił opowiedzieć, jak doszło do ich spotkania i co działo się w jednym z klubów, do którego trafili z Szaranowiczem.

"To jest gość z typu, którym się nie odmawia". Szpakowski opowiedział o jego spotkaniu z Pershingiem

- (...) Siedzimy, oglądamy tam sobie itd. Nagle przychodzi kelner i mówi tak: "Przepraszam bardzo. Tamten pan zaprasza panów do stolika." Żeśmy się trochę obruszyli - nie dlatego, że jakieś zarozumialstwo z naszej strony, czy coś. No kurde nie wiemy, kto to jest. Nachyla się Paweł (Skrzecz - przyp. red.) i mówi tak "To jest gość z typu, którym się nie odmawia". - relacjonował wydarzenia sprzed lat Szpakowski tłumacząc, że nie wiedział jeszcze wtedy, z kim ma do czynienia.

Jak przystało na jednego z najbezpieczniejszych mafiozów postkomunistycznej Polski, już na wstępie Szpakowski i Szaranowicz mogli zapoznać się z rozrzutnością "Pershinga", który rozkazał kelnerowi przyniesieni 24-letniej whisky dla niego i jego rozmówców. Kolikowski szybko zaczął również komplementować zaproszonych do stolika komentatorów.

- (...) Usiedliśmy, przemiły czlowiek. Mówi tutaj oglądam, panie Włodku, sam byłem zapaśnikiem, kocham sport (...) Wymiana poglądów, osiągnięć, nazwisk polskich sportowców, zagranicznych sportowców. Woła kelnera: "Balantynkę nam przynieś, 24 lata, dobra? Tylko żadna tam podrabiana". Potem wyciągnął taki portfel, pamiętam jak dzisiaj, jak kobiety mają taki duży, wyjął 200 złotych, tam mu rzucił trzy dwusetki i poszedł. - opowiadał dalej legendarny komentator.

Ciekawe, czy słyszeliście kiedyś tę anegdotę, którą opowiedział Dariusz Szpakowski? Tego się pewnie nie spodziewaliście... 😁😎↪️Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz w klubie GO GO↪️Spotykają Pershinga↪️Drugi raz go spotykają↪️Trafiają na zjazd polskiej mafii pic.twitter.com/n7OJFb6njM— Damian Czyżak (@futbolownia) November 4, 2024

Spotkanie z jedną z najważniejszych postaci polskiego świata przestępczego dla wielu osób w latach 90. kończyło się tragedią, dla innych byłaby to chwila mrożąca krew w żyłach. Dariusz Szpakowski niedługo po tym zajściu raz jeszcze wpadł na "Pershinga", tym razem w jednym z warszawskich hoteli, gdzie akurat trwał zjazd wszystkich najważniejszych postaci polskiej mafii.

Pershing zastrzelony w Zakopanem

Andrzej Kolikowski, "Pershing" zginał 5 grudnia 1999 roku na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem. Kiedy stanął przed swoim Mercedesem, w jego stronę padły strzały - śmiertelne. Było to morderstwo na zlecenie.