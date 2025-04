Wielka gratka dla miłośników kolarstwa. Zakopane ugości L’Étape Poland by Tour de France

Główne wyścigi L’Étape Poland by Tour de France presented by Plusssz zaplanowano na niedzielę, 11 maja, ale organizatorzy przygotowali cały szereg atrakcji związanych z Tour de France, a dodatkowo już w sobotę odbędą się wyścigi rodzinne oraz rywalizacja najmłodszych dzieci. L’Étape Poland to coś więcej niż wyścig – to możliwość przeżycia emocji rodem z Tour de France, czyli strome podjazdy, szybkie zjazdy i górski finisz.

– To wyścig absolutnie wyjątkowy. Nie tworzymy kolejnego wyścigu, a jedyne w swoim rodzaju święto kolarstwa. Wyjątkowość zaczyna się w L’Étape Village, gdzie znajdzie się Muzeum Tour de France. Można będzie tam zobaczyć i dotknąć prawdziwych kultowych koszulek z Touru. Z kolei trasa jest wyjątkowa i wymagająca, to znaczy zaprojektowana z myślą o wyzwaniach, ale jednocześnie dostępna dla każdego. Imponująca liczba partnerów i wystawców w L’Étape Village z pewnością zrobi wrażenie na wszystkich. Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć to wydarzenie również w Polsce – mówi dyrektor wyścigu Maciej Pawłowski.

Czytaj także: Niewiarygodne wyniki słynnego kolarza rodzą podejrzenia? „Pytania nie są bezzasadne”

Najważniejsze wyścigi, które odbędą się w niedzielę, nazwane The Race i The Ride, oferują trasę bardzo podobną do niektórych etapów Tour de France, oczywiście znacznie krótszą i możliwą do przejechania dla amatorów. Oba wystartują 11 maja o godz. 8 – The Race liczyć będzie 81 kilometrów, a The Ride 55. To będzie szansa, by przeżyć prawdziwą kolarską przygodę w atmosferze największego kolarskiego wyścigu na świecie. The Race oferuje przewyższenie na poziomie 1150 metrów i jest przeznaczona dla kolarzy, którzy lubią rywalizację i wyzwania. Podczas wyścigu zawodnicy powalczą w różnych klasyfikacjach, w tym m.in. o koszulkę dla najszybszego kolarza w premii szybkościowej InPost, co ma nawiązywać do rywalizacji w Wielkiej Pętli.

Z kolei The Ride również zapewni spore sportowe wyzwanie, ale też pozwoli cieszyć się pięknym górskim krajobrazem. Trasa jest prawie trzydzieści kilometrów krótsza, z przewyższeniem na poziomie tysiąca metrów. Jej odcinki będą bardzo zróżnicowane – od łagodniejszych podjazdów po płynne zjazdy. I zapewnią spektakularne górskie panoramy! Ponieważ meta zlokalizowana zostanie na Gubałówce, tuż przed metą kolarzy czeka podjazd. Na każdego uczestnika czekają bardzo bogate pakiety startowe, w których znajdą się m.in. koszulki i medale.

L’Etape Poland to oficjalne wydarzenie Tour de France w Polsce. Ciekawostką jest to, że tak Tour de France, jak i polską edycję L’Etape by Tour de France sponsoruje Grupa InPost. Już wiadomo, że w trakcie kolarskiego weekendu w Zakopanem do wygrania w konkursie będzie ufundowane przez InPost podwójne zaproszenie na wyjazd „za kulisy” jednego z etapów Tour de France. Przy trasie stanął też specjalny „kolarski” paczkomat.

Organizatorzy nie zapomnieli także o specjalnych wyścigach, przede wszystkim dla rozpoczynających swoją przygodę kolarską młodych ludzi. W sobotę, 10 maja, o godz. 9 wystartuje dwudziestokilometrowy wyścig rodzinny, a o godz. 15 na płaskiej trasie liczącej 1600 metrów rywalizować będą dzieci.

Warto podkreślić, że wyścig zostanie zorganizowany zgodnie z wytycznymi Tour de France, a trasę zaprojektowali eksperci Wielkiej Pętli, dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mogli poczuć się jak zawodowi kolarze startujący w najsłynniejszym wyścigu na świecie. – Tour de France to największy wyścig kolarski na świecie. Co roku jest śledzony z ogromną pasją przez fanów na całym świecie, dlatego naturalnym było stworzenie L’Étape by Tour de France – mówi Christian Prudhomme, dyrektor Tour de France. Seria ta obecnie obejmuje wiele międzynarodowych lokalizacji, m.in. Polskę, Chiny, Tajlandię, Meksyk, Brazylię i Australię.

Imprezie towarzyszy niezwykła wioska Tour de France – L’Etape Poland Expo – gdzie będzie można testować najnowocześniejszy sprzęt rowerowy, poznać najlepsze światowe marki rowerowe, wziąć udział w interesujących warsztatach i prelekcjach oraz bawić się i wygrywać wspaniałe nagrody w konkursach. L’Etape Poland Expo zostanie otwarte w piątek, 9 maja, o godz. 15, a wszystkie atrakcje czekają na odwiedzających tego dnia do godz. 20, w sobotę od 8 do 20 oraz w niedzielę od 7 do 16.