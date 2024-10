Niewiarygodne wyniki słynnego kolarza rodzą podejrzenia? „Pytania nie są bezzasadne”

Szef TdF uważał zresztą te pytania za całkowicie uzasadnione, bo dominacja, jaką widzimy u Pogacara w 2024 roku jest czymś rzadko spotykanym w niedawnej historii kolarstwa i może budzić pewne podejrzenia. Słoweniec z zespołu UAE Team Emirates rządzi światem kolarstwa dzięki niespotykanym dotychczas pokazom mocy demonstrowanym w wielu imprezach. Wszystko zaczęło się w tym roku już pierwszego dnia wyścigu Strade Bianche, gdzie Pogacar wygrał w Sienie po 81,1-kilometrowym solowym popisie. Dwa tygodnie później zajął trzecie miejsce w wyścigu Mediolan-San Remo. Potem przyszła niespotykana passa zwycięstw: Dookoła Katalonii, Liège-Bastogne-Liège, Giro d'Italia i Tour de France.

Kolarska federacja zatrudni szpiegów. Dostaną pieniądze za donoszenie, wszystko w majestacie prawa

Finał 81. Tour de Pologne w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wszystkie te rywalizacje kolejno padły łupem Słoweńca. Jesienią dodał do tego GP Montrealu, wyścig szosowy MŚ i Giro dell'Emilia. Jego ostatnim celem w tym roku jest wyścig Dookoła Lombardii.

Szczegóły śmierci 18-letniej kolarki podczas mistrzostw świata. Niedociągnięcia organizacyjne, prawdziwy skandal!

Ale chodzi głównie o sposób, w jaki „Pogi” rozgromił rywali, wprawiając kibiców w osłupienie – pisze portal. "W Giro wydawał się zdolny wygrać każdy etap, jakiego tylko zapragnął. W Tourze, mimo obecności światowej klasy rywali, takich jak Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel, sprawił, że wszystkie wyczyny wyglądały na odniesione bez wysiłku" – podkreślono.

Pogacar zaliczył sześć zwycięstw etapowych zarówno w Giro d'Italia, jak i Tour de France, bijąc wszystkie istniejące rekordy wspinaczki.

Tragiczna informacja dotarła do Polski. Nie żyje 18-letnia kolarka, przerażające doniesienia

Dopingowa historia kolarstwa rodzi pytania

W sporcie z tak znaczącą historią dopingu jego osiągnięcia nieuchronnie rodzą pytania. Szef TdF „nie ma odpowiedzi” na pytania o wiarygodność osiągnięć Pogacara. Choć sam obserwował Słoweńca z rosnącym podziwem w trakcie Wielkiej Pętli.

– Widzimy to, co znaliśmy w dawnych latach – powiedział Prudhomme dziennikowi „La Dépêche”. – To mistrzowie, którzy rywalizują od początku do końca roku z nastawieniem, by wygrać wszystko. To, co robi Pogacar, przypomina to, czego dokonywali Eddy (Merckx, red.) i Bernard (Hinault, red.).

– Biorąc pod uwagę niedaleką przeszłość kolarstwa, pytanie (o wiarygodność wyników Pogacara – red.) nie jest nieuzasadnione – dodaje Prudhomme. Jednak sam nie odważa się wygłosić żadnych mocnych stwierdzeń.

Igrzyska olimpijskie 2024. To nasi najlepsi reprezentanci. Sprawdź, jak dobrze znasz polskich medalistów [QUIZ] Pytanie 1 z 9 Oprócz złotego medalu Aleksandra Mirosław miała jeszcze jedno wyjątkowe osiągnięcie podczas tych Igrzysk. Jakie? Pobiła rekord świata Zdobyła jedyny medal w tej dyscyplinie W innej dyscyplinie zdobyła brązowy medal Dalej

– Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Widzę, że osiąga całkiem imponujące wyniki w wyścigach. Są w końcu testy (antydopingowe – red.), a my w walczyliśmy o niezależne agencje, dzisiaj jest tak w przypadku International Testing Agency – podkreślił szef TdF.