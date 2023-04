Wskoczył na stół i rozsypał tajemniczy proszek. Afera na MŚ w snookerze

Co za oferta!

Ludzie odpowiadający za bezpieczeństwo podczas wydarzeń na hali w Sheffield wręcz z zrzucili osobnika ze stołu. To był dopiero początek spotkania Milkins – Perry, panowie nie zdążyli rozegrać ani jednego frejma. W ruch musiał pójść odkurzacz, bowiem dobre kilkanaście minut musiał być doprowadzany do porządku stół, na którym rywalizowali angielscy snookerzyści. To jednak nie koniec historii. Na stole obok również planowany był „happening”, ale tutaj ochrona zdążyła zareagować na czas. Jedynie na pierwszym stole rozsypany został proszek, a człowiek odpowiedzialny za całe zamieszanie miał na sobie koszulkę „Just stop oil”.

Rywalizacja na Crucible Theatre w Sheffield rozpoczęło się 15 kwietnia i potrwa do 2 maja. Jednym z faworytów imprezy jest legendarny Roonie O’Sullivan, który walczy o ósme mistrzostwo świata. Anglik chce przejść do historii jako rekordzista wszech czasów pod względem liczby triumfów. Jak na razie on i Stehpen Hendry mają na koncie siedem tytułów.

