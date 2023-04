Michał Materla poznał rywala na galę na Narodowym! Potężne zestawienie, fani będą zachwyceni

FAME MMA daje do wygrania auto za milion złotych! Za taką furę kolekcjonerzy oddaliby fortunę, aż ciężko oderwać wzrok

Podczas gali XTB KSW Colosseum 2 do okrągłej klatki powróci prawdziwa legenda MMA w Polsce, Michał Materla (32-9, 12 KO, 13 Sub), aby zmierzyć się w niej ze świetnym kickboxerem budującym coraz mocniejszą pozycję w świecie mieszanych sztuk walki, Radosławem Paczuskim (5-1, 4 KO). Do konfrontacji w czubie kategorii średniej dojdzie już 3 czerwca na PGE Narodowym.

Michał Materla jest byłym mistrzem KSW wagi średniej i jednym z najbardziej doświadczonych zawodników MMA w Polsce. Szczecinianin ponad trzy lata zasiadał na tronie swojej kategorii wagowej, a na koncie ma stoczonych ponad 40 pojedynków. Berserker ze Szczecina ostatni raz walczył w styczniu podczas gali XTB KSW 78. Zmierzył się wówczas z Kendallem Grove’em i posłał go na deski w drugiej rundzie walki. Dla Michała była to 25. wygrana w karierze zdobyta przed czasem i 12. tryumf ukoronowany nokautem. Materla słynie nie tylko z efektownych skończeń, ale też z widowiskowego i porywającego fanów stylu walki. Aż siedem razy jego pojedynki były wybierane najlepszymi starciami wieczoru.

Radosław Paczuski ma za sobą trzy efektowne występy w KSW. Ostatni raz walczył na gali XTB KSW 78 i w emocjonującym pojedynku, który został wybrany najlepszą walką wieczoru, musiał uznać wyższość Tomasza Romanowskiego. Przed tym starciem Paczuski pozostawał niepokonany w zawodowym MMA. Debiutując w okrągłej klatce Radosław znokautował już w pierwszej rundzie Jasona Radcliffe'a, a następnie rozbił przed czasem Jasona Wilnisa. 30-latek w zawodowym MMA konfrontował się do tej pory sześć razy i cztery razy wygrał przed czasem. Reprezentant Uniq Fight Club wszedł do świata MMA z kickboxingu, w którym stoczył ponad setkę walk amatorskich i kilkadziesiąt zawodowych bojów. Na koncie posiada między innymi tytuł mistrza świata i mistrza Polski w kickboxingu. Wywalczył też tytuł wicemistrza Europy w muay thai. Na zawodowych ringach zdobył pas mistrzowski organizacji DSF Kickboxing Challenge i FEN.

Karta walk na KSW: XTB Colloseum 2

Walka wieczoru: 83,9 kg/185 lb: Mamed Khalidov #3 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs Scott Askham (19-5, 12 KO, 2 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej: 70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #C (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Salahdine Parnasse #IC (17-1, 2 KO, 7 Sub)

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski #6 (17-8 1NC, 12 KO) vs Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

Walka o pas kategorii średniej: 83,9 kg/185 lb: Paweł Pawlak #1 (21-4-1 10 KO, 3 Sub) vs. Tomasz Romanowski #2 (18-8 1NC, 7 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (2-0, 1 KO) vs TBA

83,9 kg/185 lb: Michał Materla #5 (32-9, 12 KO, 13 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-1, 4 KO)

65,8 kg/145 lb: Daniel Rutkowski #2 (15-3 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs Adam Soldaev #6 (7-1, 4 KO, 1 Sub)