Tomasz Adamek z trudnym wyznaniem: Widziałem łzy w oczach. Wzięli narkotyki i pozabijali

Tomasz Adamek znów przyjechał do Polski. W miniony weekend pojawił się w Zgorzelcu, gdzie był gościem na gali MB Boxing Night. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedział, co aktualnie robi w Polsce i do kiedy pozostanie w kraju. Zdradził kulisy prac nad ciekawym projektem, który ma pomagać w resocjalizacji młodzieży.

- Promujemy "Box for life". Jeździmy po domach kultury, odwiedzamy więzienie, dom poprawczy i będziemy dalej to robić. Jestem w kraju do 25 maja. Na wrzesień-listopad robimy to samo, czyli resocjalizujemy młodzież, bo jest problem - opowiadał Tomasz Adamek w rozmowie z "Super Expressu" o projekcie, który założył Mateusz Rzadkosz.

Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych nie ukrywał, że w tym czasie zmierzył się z trudnymi sytuacjami.

- Widziałem w domu poprawczym, że niektórzy mieli łzy w oczach, bo żałowali rzeczy, które zrobili. Młodzi chłopcy, którzy wzięli narkotyki i nieszczęśliwie pozabijali ludzie. Błędy młodości, które nie powinny się zdarzyć - przyznawał Adamek.

Tomasz Adamek – osiągnięcia

Tomasz Adamek to jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych polskich bokserów w historii tej dyscypliny. Przez wiele lat godnie reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej zarówno w boksie amatorskim, jak i zawodowym, choć dużo większe sukcesy odnosił właśnie jako zawodowiec. Adamek w trakcie swojej kariery nie skupiał się tylko na jednej kategorii wagowej – z czasem przechodził coraz „wyżej”, by w końcu próbować swoich sił w „królewskiej” kategorii, czyli wadze ciężkiej. Tam jednak, inaczej niż w półciężkiej i junior ciężkiej, nie udało mu się zdobyć mistrzostwa świata, choć miał ku temu okazję.

