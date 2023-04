Aż zabolały nas ręce, patrząc co wyprawia Mariusz Pudzianowski. Nawet Artur Szpilka się nie powstrzymał, wymowny komentarz

Włodarze federacji KSW dokładają wszelkich starań, aby karta walk gali XTB KSW Colosseum 2 była tak mocna, jak to tylko możliwe. Nic więc dziwnego, że wyczekiwane przez wielu fanów starcie Pudzianowski - Szpilka będzie miało miejsce właśnie na PGE Narodowym, na którym zobaczymy m.in. również Mameda Khalidova, Arkadiusza Wrzoska, czy Daniela Rutkowskiego. Gwiazdor KSW miał okazję opowiedzieć ostatnio nieco więcej o swoich negocjacjach z KSW, a także ocenić walkę Szpilka - Pudzianowski i jak się okazuje, stawia tutaj na siłacza.

Daniel Rutkowski szczerze o walce Szpilka - Pudzianowski. Gwiazdor KSW ocenił szanse pęściarza

Rutkowski podczas swojej rozmowy z "TVP Sport" wprost wyznał, że jego zdaniem to Mariusz Pudzianowski wyjdzie jako wygrany z oktagonu. - Ja też nie daję Szpilce większych szans. "Pudzian" jest naprawdę mocny. Szpilka go trochę lekceważy, myśli, że go wypunktuje, a ten chłop jest naprawdę silny. - wyznał "Rutek" dobitnie oceniając szanse pięściarza w starciu z Pudzianowskim.

Gwiazdor KSW bez ogródek o Arturze Szpilce przed jego walką z Pudzianowskim! Nie gryzł się w język i powiedział, co myśli naprawdę

W dodatku gwiazdor KSW uważa, że Artur Szpilka może patrzeć na "Pudziana" jedynie przez pryzmat jego walki z Mamedem Khalidovem, gdzie siłacz nie pokazał się zbyt dobrze najpewniej ze względu na presję oraz otoczkę medialną walki, która go przytłoczyła. - (...) Jeżeli Szpilka tak myśli, to Mariusz może go załatwić nawet jednym ciosem. - wypalił Rutkowski odradzając pięściarzowi lekceważenie rywala.