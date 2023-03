Zakopiańskie skocznie czekają na zawodników! To będzie wielka letnia atrakcja dla polskich kibiców!

Rywalizacja na Średniej Krokwi rozpocznie się 27 czerwca konkursem indywidualnym kobiet. Dzień później na tym samym obiekcie o medale powalczą panowie. 30 czerwca na Wielkiej Krokwi wystartują kobiety, a 1 lipca mężczyźni. Dodatkowo na czwartek 29 czerwca wyznaczono zawody mikstów na Średniej Krokwi. – To będzie duże wydarzenie i spora nowość dla skoczków. Mam nadzieję, że kibice licznie będą dopingować naszych zawodników i zapamiętamy te zawody na długo – dodaje Adam Małysz, przed laty wyśmienity polski skoczek, a dziś prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Małysz nie ukrywa, że infrastruktura Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem dla skoczków jest idealna i nie chodzi tylko o bardzo dobre skocznie. – Na przestrzeni ostatnich lat zakopiański COS bardzo się zmienił i nie tylko myślę o infrastrukturze, ale i o podejściu. Cokolwiek potrzebujemy to od razu dostajemy wielkie wsparcie. Zakopane i COS Zakopane to nasz naturalny dom. Mamy tu wszystko czego nam potrzeba. Doskonałe obiekty treningowe i ośrodek z dobrymi warunkami do treningu. Zagraniczne reprezentacje zazdroszczą nam takich warunków. Dobrze wyposażona siłownia, odnowa biologiczna, duży teren, który powoduje, że w tłocznym i turystycznym kurorcie mamy ciszę i spokój. To bardzo ważne aspekty dla naszych zawodników – mówi były doskonały polski skoczek.

Konkursy Pucharu Świata w Zakopanem od lat są wizytówką tego sportu na świecie. Tysiące biało-czerwonych kibiców każdorazowo robi fantastyczną atmosferę, co doceniają nie tylko polscy, ale również zagraniczni skoczkowie. – Uwielbiam startować w Zakopanem, a stolica Tatr zawsze kojarzy mi się z dobrą organizacją zawodów, kapitalną publicznością i świetną atmosferą na trybunach. Zawsze cieszę się na starty w Polsce – podkreśla austriacki skoczek Stefan Kraft, drużynowy mistrz olimpijski z Pekinu, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny triumfator konkursów Pucharu Świata w Zakopanem.

– Wystarczy popatrzeć na ulice pełne kibiców w dni, gdy odbywają się konkursy, na ciągle udoskonalane obiekty, na stale modernizowany COS, by zobaczyć, jak ważne w Polsce są skoki narciarskie. Dzięki takim miejscom mogą wychowywać się kolejne pokolenia młodych skoczków – dodaje Dawid Kubacki, dwukrotny medalista olimpijski.

Po raz pierwszy zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem odbyły się w 1980 roku, a od 1996 roku, tylko z dwoma krótkimi przerwami, odbywają się stale. Polscy kibice do dzisiaj pamiętają fantastyczne konkursy zakończone trzema triumfami Adama Małysza, czy pięcioma Kamila Stocha.

– Skakanie w Zakopanem, przy najlepszych kibicach na świecie naszej publiczności, to coś co uwielbiam robić i za czym tęsknię. Wygrywanie przy takiej publiczności jest niesamowitym przeżyciem. Za każdym razem, gdy stałem na podium, czekałem na hymn, bo Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu tych tysięcy fanów powodował, że po plecach przechodziły mi ciarki – opowiada Stoch.

Dyrektor zakopiańskiego Centralnego Ośrodka Sportu Sebastian Danikiewicz jest bardzo zadowolony, że Wielka i Średnia Krokiew oraz pozostała infrastruktura kolejny raz posłuży do przeprowadzenia konkursów skoków na światowym poziomie.

– Jestem przekonany, że skoczkowie, tak jak zawsze, będą bardzo zadowoleni z wizyty w Zakopanem. Wiadomo, że Zakopane latem przeżywa prawdziwe oblężenie turystów i jestem pewny, że podobnie będzie pod naszymi skoczniami. Polscy kibice kochają skoki narciarskie i zapewniam, że w trakcie konkursów na Średniej i Wielkiej Krokwi przeżyją wspaniałe emocje – zapewnia Danikiewicz.

Igrzyska Europejskie 2023 odbędą się w Małopolsce w dniach 21 czerwca – 2 lipca. Jedną z aren igrzysk będą skocznie Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem, gdzie rywalizacja potrwa przez pięć dni – od 27 czerwca do 1 lipca.