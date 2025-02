Zmarła wielka legenda sportu. Ten zawodnik grał w słynnym szachowym meczu stulecia

Marcin Gortat do wszystkiego się przyznał! Musiał tego spróbować. "Nie po to kończyłem karierę"

Urodzony w 1937 roku w Leningradzie (obecnym St. Petersburgu), Spasski został szachowym mistrzem świata w 1969 roku. Tytuł ten dzierżył przez trzy lata. W 1972 roku został pokonany na Islandii w legendarnym pojedynku z Amerykaninem Bobbym Fischerem. Doszło się to w czasach zimnej wojny i napiętych stosunków między ZSRR a USA. Tym bardziej przyciągało uwagę publiczności, ta rywalizacja obrosła legendą. To starcie postrzegano jako symbol politycznej konfrontacji między dwoma supermocarstwami. Spasski spełnił wiele żądań Fischera, w tym przeniósł trzecią partię do pokoju bocznego. Był to najszerzej komentowany mecz szachowy w historii, relacjonowany, jak nigdy wcześniej, przez główne media na całym świecie.

Na warszawskim stadionie doskonale znano ten głos, teraz umilkł na zawsze… Nie żyje Piotr Wojciechowski

Największe skandale igrzysk olimpijskich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spasski trzy razy grał o tytuł mistrzowski

Ogółem Spasski rozegrał trzy mecze o mistrzostwo świata: przegrał z Tigranem Petrosjanem w 1966 r., następnie pokonał tegoż Petrosjana w 1969 r., zostając mistrzem świata, z kolei uległ Fischerowi w słynnym meczu z 1972 r. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo ZSRR (1961, 1973) i dwukrotnie przegrał w dogrywce (1956, 1963), remisując o pierwsze miejsce podczas samego wydarzenia.

Nie żyje były trener kadry narodowej. Pracował z najwybitniejszymi reprezentantami Polski

Spasski wyemigrował do Francji w 1976 roku, stając się obywatelem francuskim w 1978 roku. Nadal brał udział w turniejach, ale nie był już głównym pretendentem do tytułu mistrza świata. Przegrał nieoficjalny rewanż z Fischerem w 1992 roku. W 2012 roku opuścił Francję i wrócił do Rosji. Uważał się za „rosyjskiego nacjonalistę”.

Pokonał sześciu niekwestionowanych mistrzów świata co najmniej dwukrotnie (nie zawsze w okresie ich panowania): Wasilija Smysłowa, Michaiła Tala, Tigrana Petrosjana, Bobby'ego Fischera, Anatolija Karpowa i Garriego Kasparowa.