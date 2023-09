Żużel IMP Łódź TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj IMP w Łodzi STREAM ONLINE LIVE 4.09.2023

Finał „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich” już za chwilę. Skrzyszowska: To ważne, by każde dziecko spróbowało sportu

IMP w Łodzi już dzisiaj. Przyszedł wreszcie czas na zakończenie rywalizacji o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. Trzeci i ostatni finał zmagań miał odbyć się pod koniec lipca w Krośnie, ale te plany skończyły się kompromitacją organizatorów. Fatalny stan toru wymusił decyzję o odwołaniu zawodów. Przeniesiono je do Łodzi i na tamtejszym obiekcie kibice poznają tegorocznych medalistów. Początek zawodów o godz. 19.

W klasyfikacji generalnej Indywidualnych Mistrzostw Polski prowadzi Bartosz Zmarzlik (34 pkt). Mistrz świata ma szanse stanąć na najwyższym stopniu podium IMP już po raz trzeci. Goni go Maciej Janowski (27 pkt), a trzeci jest Patryk Dudek (25 pkt). Po sukcesie w Drużynowym Pucharze Świata najlepsi polscy żużlowcy teraz powalczą ze sobą o medale IMP. Szykują się wspaniałe emocje! Janusz Kołodziej i Jarosław Hampel już po raz 20. wystąpią w turnieju finałowym IMP. W zawodach zabraknie niestety Mateusza Cierniaka i Wiktora Przyjemskiego. Z rywalizacji wykluczyły ich kontuzje. "Zanim wyjadę dzisiaj na tor w Łodzi podczas IMP, wrócę na chwilę do sobotniego Grand Prix w Cardiff. Powiem Wam szczerze, że to trzecie miejsce smakuje jak zwycięstwo" - napisał do kibiców na Instagramie Bartosz Zmarzlik.

Ostatnia runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w poniedziałek 4 września w Łodzi. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Łodzi na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.

Lista startowa IMP w Łodzi:

Patryk Dudek (FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń) Jakub Miśkowiak (TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa) Wiktor Lampart (FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń) Przemysław Pawlicki (ENEA FALUBAZ Zielona Góra) Oskar Fajfer (EBUT.PL STAL Gorzów) Mateusz Świdnicki (CELLFAST WILKI Krosno) Janusz Kołodziej (FOGO UNIA Leszno) Wiktor Jasiński (EBUT.PL STAL Gorzów) Jarosław Hampel (PLATINUM MOTOR Lublin) Bartosz Zmarzlik (PLATINUM MOTOR Lublin) Piotr Pawlicki (BETARD SPARTA Wrocław) Kacper Woryna (TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa) Dominik Kubera (PLATINUM MOTOR Lublin) Krzysztof Buczkowski (ENEA FALUBAZ Zielona Góra) Maciej Janowski (BETARD SPARTA Wrocław) Szymon Woźniak (EBUT.PL STAL Gorzów) Grzegorz Zengota (FOGO UNIA Leszno)

TOP 5 klasyfikacji generalnej IMP: