Aleksander Śliwka rozegrał w 2022 roku 75 meczów! Prezes Świderski: „Ja tyle nie grałem”

Doszło nawet do tego, że czasem siatkarze wolą się ugryźć w język, by nie powiedzieć publicznie o napiętym terminarzu, bo PlusLiga może za to ukarać – co najmniej upomnieniem, a w skrajnym przypadku nawet 5-tysięczną grzywną. Tyle że o kształcie rozgrywek ligowych, które w największy sposób przyczyniły się do nawarstwienia meczów, zadecydowali jednomyślnie prezesi wszystkich klubów. Gracze musieliby więc kierować pretensje do swoich pracodawców.

Siatkarze boją się krytykować ligę, bo ta grozi karami. „Nie powinni, to ich pracodawca ustalił kalendarz”

Siatkarscy kadrowicze mają najgorzej

Najgorzej mają kadrowicze. „SE” policzył, ile meczów ma na koncie w 2022 roku we wszystkich rozgrywkach kluczowy siatkarz pierwszej szóstki reprezentacji Polski i kapitan Zaksy Kędzierzyn Aleksander Śliwka. Nie licząc piątkowego (30.12), ostatniego w tym roku spotkania ligowego z Aluronem, podstawowy przyjmujący drużyny narodowej w minionych 12 miesiącach wziął udział w 75 meczach!

Rzadko schodził z parkietu w meczach klubowych Zaksy, ale selekcjoner Nikola Grbić od razu zapowiadał, że będzie dbał o zdrowie podstawowych zawodników i Śliwka w efekcie wystąpił w 2022 roku w 20 z 27 meczów kadry.

Świąteczna uczta Kamila Semeniuka z polskimi potrawami we Włoszech. Zajadał się pierogami

Świderski: Wolą organizować więcej meczów niż mniej

– Zawsze będziemy dążyć do tego, by zawodnicy mieli czas na regenerację i trenerzy starają się dozować ich obciążenia – komentuje dla „SE” Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Ciężko jednak znaleźć na to miejsce w naładowanym kalendarzu imprez. Wszyscy od lat mówią w międzynarodowych gremiach o przemeblowaniu terminarza, tylko że kończy się na dyskusjach. Od dawna słyszymy o możliwości umieszczenia w środku sezonu ligowego dużej imprezy mistrzowskiej oraz o daniu graczom miesięcznego oddechu od siatkówki. Na razie są to jedynie słowa. Każdy kij ma dwa końce. Są oczekiwania finansowe sponsorów, którzy szczególnie sobie cenią jak najdłuższą walkę w ligowym play-off. Międzynarodowe federacje też wolą organizować więcej meczów niż mniej.

Bartosz Kurek nie może się powstrzymać w trakcie świąt. O wszystkim powiedział, kompletnie o to nie dba!

Świderski jako zawodnik nigdy nie miał na koncie podobnej liczby spotkań w roku jak dzisiaj jego młodsi koledzy. Spytany o swój szacunek, ile meczów zagrał w 2022 roku Śliwka, szef PZPS bez zastanowienia wypala: – Pewnie około 70.

I dodaje: – Za moich czasów na pewno nie byłem tak obciążany, także z tego powodu, że nasze drużyny nie zachodziły równie daleko w pucharach, a kadra nie wygrywała tak dużo. W 2023 roku pewnie nie można liczyć na odciążenie zawodników. Jeśli uporządkuje się kalendarz międzynarodowy i będzie on znany zawczasu, to i liga będzie mogła lepiej ułożyć swój terminarz – podsumowuje Świderski.

Mecze Aleksandra Śliwki w 2022 roku

PlusLiga – 39

Puchar Polski – 4

Superpuchar Polski – 1

Liga Mistrzów – 11

Reprezentacja Polski – 20

------------------------------

RAZEM 75