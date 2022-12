Siatkarze boją się krytykować ligę, bo ta grozi karami. „Nie powinni, to ich pracodawca ustalił kalendarz”

To dlatego po ostatnim meczu ligowym z Zaksą przegranym 2:3 przyjmujący Jastrzębskiego Węgla i wicemistrz świata z reprezentacją Polski Tomasz Fornal na pytanie zadane przez reportera Polsatu Sport dotyczące zmęczenia ligą odparł: – Ja pominę to pytanie, nie będę się wypowiadał, nie chcę płacić kar. Zostawię to bez komentarza.

Siatkarz nie gryzł się w język

Kilka dni wcześniej kolega Fornala z drużyny klubowej i kadry Jakub Popiwczak nie gryzł się tak mocno w język, mówiąc o napiętym terminarzu i jego skutkach dla zawodników oraz zainteresowania dyscypliną – bo na niektóre spotkania przychodzi bardzo mało widzów i można odczuć pewne zmęczenie siatkówką, także u kibiców.

– To nie jest łatwe. Mamy tyle zespołów w PlusLidze, dołożyliśmy sobie więcej grania, więcej meczów. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Gramy co dwa dni, bez przerwy, nie wiem czy to jest produkt, który ludzie chcą dostawać czy przed telewizorem, czy na żywo. To temat do zastanowienia. Bo nie wiem, czy to ma sens – skomentował Popiwczak.

Nawet 5000 złotych kary za krytykę

Jak się okazuje, siatkarze muszą uważać na to, co mówią o PlusLidze i podjętych przez nią decyzjach. Regulamin Dyscyplinarny PZPS przewiduje za publiczną krytykę decyzji ligi kary od upomnienia do nawet 5000 złotych.

Pojawiły się ostatnio nieoficjalne informacje, że wobec dwóch zawodników wszczęto postępowanie dyscyplinarne mogące skutkować karami finansowymi i miały dotyczyć krytyki PlusLigi. Z naszych informacji wynika, że taka sytuacja w ostatnim czasie dotyczyła jednego siatkarza, libero Projektu Warszawa Damiana Wojtaszka, który odnosił się w medialnej wypowiedzi do organizacji ligi. Skończyło się jednak na najniższym wymiarze kary – upomnieniu.

– Nie wiadomo mi, by były prowadzone inne postępowania – przekazuje „SE” Kamil Składowski, rzecznik Polskiej Ligi Siatkówki, organizatora rozgrywek PlusLigi. – Zastrzegam jednak, że są one wszczynane przez rzecznika dyscyplinarnego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej, a nie przez ligę. Ta osoba jest niezależnym prawnikiem.

Zawodnicy ostatnio chętnie wrzucają na media społecznościowe posty, w których dołączają swoistą krytykę terminarza, choć w formie nieco zawoalowanej.

Krytykują, ale delikatnie

Jak na przykład hasztag #więcejwięcej, jaki pojawił się po ostatnim meczu ligowym u jednego z graczy Zaksy wraz z symbolem zamkniętych ust. Lub uśmieszki wysyłane w emotikonach przez jego kolegę z Kędzierzyna przy okazji opublikowania wypowiedzi Tomasza Fornala o powstrzymaniu się od komentarza w obawie przed karą.

– To nie organizator rozgrywek podjął decyzję o kształcie terminarza, lecz prezesi wszystkich klubów tworzących PlusLigę – wyjaśnia rzecznik PLS. – Czyli pracodawcy siatkarzy ustalili, i to jednomyślnie, kalendarz, który jest znany od dawna. Krytykę należałoby więc raczej kierować w stronę swojego chlebodawcy. Jednak, jak w każdym zakładzie pracy, trzeba się liczyć, że taka krytyka może się wiązać z konsekwencjami – uważa rzecznik ligi i przypomina: – W drugiej połowie sezonu meczów będzie mniej, bo większość dodatkowych terminów pojawiło się w pierwszych miesiącach rozgrywek.

Szykują się zmiany?

Czy jednak obecny sezon PlusLigi nie jest przykładem na przegrzanie koniunktury i nie wypadałoby się pilnie zastanowić nad zmianami? – Na pewno będziemy o tym rozmawiać w gronie szefów klubów, ale nie chcę teraz wychodzić przed szereg i mówić, co byłoby z mojego punktu widzenia optymalnym rozwiązaniem – powiedział „SE” prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol.