Dramat czołowego siatkarza Jastrzębskiego Węgla. Cały sezon z głowy!

Do dramatu doszło w pierwszym secie wtorkowego spotkania ligowego rozgrywanego w Jastrzębiu., które ostatecznie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:0. Przy stanie 18:17 Łukasz Wiśniewski wyskoczył w górę z Janem Hadravą do podwójnego bloku. Jak informuje klub z Jastrzębia, przy lądowaniu doszło do zderzenia obu zawodników kolanami, co dla Łukasza skończyło się upadkiem na parkiet. Środkowy wicemistrza Polski z grymasem bólu na twarzy opuścił boisko i nie mógł już kontynuować gry.

Czwartkowy komunikat Jastrzębskiego Węgla przyniósł dalsze szczegóły. Zawodnika czeka niestety długa przerwa, bo diagnoza jest jednoznaczna, a uraz poważny.

Klub informuje: „Kolejne badania i rezonans magnetyczny potwierdziły całkowite zerwanie więzadła krzyżowego przedniego oraz uszkodzenie łąkotek. To oznacza, że środkowy naszej drużyny nie zagra już w tym sezonie. Łukasza czeka zabieg chirurgiczny, a następnie dłuższa rehabilitacja”.

Napięty kalendarz sezonu z udziałem 16 drużyn najwyraźniej daje się mocno we znaki zawodnikom PlusLigi (jastrzębianom zdarzyło się już grać dwa mecze w 48 godzin), a w przypadku Jastrzębskiego Węgla to już drugi problem ze środkowym. Od pewnego czasu musi pauzować Jurij Gladyr, choć z mniej poważną dolegliwością.