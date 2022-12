Siatkarze i siatkarki poznali terminarz mistrzostw Europy 2023. Łatwa droga Polaków

Kilka tygodni temu reprezentacje Polski poznały po losowaniu przydział grup w ME 2023. Polacy zagrają w grupie C w Skopje z Macedonią, Czarnogórą, Holandią, Czechami i Danią. Polki w Gandawie w grupie A z Serbią, Belgią, Słowenią, Ukrainą i Węgrami. Polskie siatkarki zagrają w grupie wielki rewanż z Serbkami za minimalnie przegrany w Gliwicach ćwierćfinał MŚ 2022. Trudna przeszkoda szykuje się naszym paniom w ćwierćfinale ME 2023 (najpewniej ponownie Serbia lub Turcja).

Siatkarze i siatkarki poznali rywali w mistrzostwach Europy 2023. Polacy mają spacerek, a Polki czeka wielki rewanż za MŚ

Siatkarze też dość szybko mogą się zmierzyć z potęgą. Po wyjściu z grupy na 1. miejscu – innego scenariusza nikt nie zakłada – i przejściu suchą stopą 1/8 finału, w ćwierćfinale mogą się im trafić obrońcy tytułu, Włosi, z którymi ostatnio przegraliśmy finał mundialu. Jednak, gdy przeanalizować dokładniej drabinkę, więcej wskazuje na zdecydowanie bardziej leżących nam Serbów.

Siatkarskie ME 2023. Oto potęgi, na które możemy trafić w kluczowej fazie turnieju

Awans do 1/8 finału jest oczywiście obowiązkiem obu naszych ekip, wchodzą 4 zespoły z grupy. Polscy siatkarze zaczną w macedońskim Skopje, po czym – jeśli optymistycznie spojrzymy na wyniki naszych graczy w imprezie – na 1/8 i 1/4 finału przeniosą się do włoskiego Bari, a na półfinał i finał do Bolonii. Polki z kolei od początku do końca ME 2023 pozostaną w Belgii, bez względu na to jak daleko zajdą. Finałowa faza kobiecego Eurovolleya odbędzie się w Brukseli.

Mistrzostwa Europy siatkarzy 2023 – terminarz. Kiedy grają Polacy?

Skopje, faza grupowa

31.08.2023: Polska – Czechy

1.09.2023: Polska – Holandia

3.09.2023: Polska – Macedonia Płn

5.09.2023: Polska – Dania

6.09.2023: Polska – Czarnogóra

Bari, ew. 1/8 i 1/4 finału

9/10.09.2023: 1/8 finału

12.09.2023: ćwierćfinał

Bolonia, ew. półfinały i finał

14.09.2023: półfinał

16.09.2023: mecz o 3. m. i finał

Trenerka siatkówki usłyszała wyrok śmierci. Szokujące doniesienia z Iranu, trudno w to uwierzyć

Mistrzostwa Europy siatkarek 2023 – terminarz. Kiedy grają Polki?

Gandawa, faza grupowa

18.08.2023: Polska – Słowenia

20.08.2023: Polska – Węgry

21.08.2023: Polska – Serbia

22.08.2023: Polska – Belgia

24.08.2023: Polska – Ukraina

Bruksela, ew. faza pucharowa

27/28.08.2023: 1/8 finału

30.08.2023: ćwierćfinał

1.09.2023: półfinał

3.09.2023: mecz o 3. m. i finał