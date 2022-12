Finał wielkiej imprezy siatkarskiej znów w Polsce! Kibice będą wniebowzięci, zapadła decyzja

Siatkarze boją się krytykować ligę, bo ta grozi karami. „Nie powinni, to ich pracodawca ustalił kalendarz”

Praktycznie nie ma roku, w którym Polska nie jest gospodarzem wielkiej imprezy. W tym roku byliśmy gospodarzem mistrzostw świata mężczyzn i współgospodarzem MŚ siatkarek. Wielka impreza nie ominie naszego kraju w przyszłym roku. Zapadła decyzja, że będziemy gospodarzem finału Ligi Narodów. Po raz pierwszy zorganizujemy finał imprezy, która rozgrywana jest od 2018 roku i jest kontynuacją Ligi Światowej. Przeszłoroczny finał rozegrany będzie w Gdańsku w dniach od 19 do 23 lipca. W turnieju będzie uczestniczyło sześć drużyn – pięć najlepszych po rozegraniu wszystkich meczów grupowych oraz gospodarz imprezy. Nasi siatkarze nie wygrali do tej pory żadnej edycji Ligi Narodów. Dwukrotnie zajęliśmy trzecie miejsce i raz drugie. W tym roku zdobyliśmy brązowy medal po wygraniu z Włochami. Turniej finałowy, który odbył się we włoskiej Bolonii, wygrała Francja po zwycięstwie z USA.

