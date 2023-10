Anna Kurek zmaga się z tym problemem notorycznie! W taki sposób zareagowała na to pytanie, nie jest łatwo

Musieliśmy przecierać oczy po tym, co pokazała najpiękniejsza polska siatkarka. Martyna Grajber już tak nie wygląda. Nie zgadniecie, co zrobiła

Kibice siatkarskiej reprezentacji Polski mieli bardzo wiele powodów do zadowolenia w minionym sezonie. Podopieczni Nikoli Grbicia w rozgrywkach Ligi Narodów wspięli się na wyżyny i ostatecznie triumfowali w tej imprezie pokonując USA w finale 3:1. Niestety w decydujących spotkaniach serbski szkoleniowiec nie mógł skorzystać z Bartosza Kurka, który zmagał się z urazem. Pomimo to, kapitan reprezentacji Polski pojechał z kadrą na kolejny turniej - mistrzostwa Europy. Tam również "biało-czerwoni" pokazali się z bardzo dobrej strony i zdobyli złoty medal na tej imprezie, pierwszy raz od 2009 roku. Jednak ponownie Grbić nie mógł w pełni skorzystać z Kurka. Nie bez powodu czołowy siatkarz reprezentacji Polski zrezygnował z turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, a w jego miejsce został powołany Bartłomiej Bołądź.

i Autor: Instagram/Anna Kurek

Anna Kurek odpowiedziała na pytanie fana! Żona kapitana reprezentacji Polski była szczera do bólu

Anna Kurek słynie z tego, że bardzo często udostępnia w mediach społecznościowych dla fanów dużo wiadomości ze swojego prywatnego życia. W ostatnim czasie pochwaliła się tym, że czeka ją długa podróż do Japonii, gdzie Bartosz Kurek rozegra kolejny sezon w barwach Wolf Dogs Nagoya. W trakcie rozgrywek normalne jest to, że małżeństwo mieszka w Azji. Tym razem na "Instagramie", była siatkarka otrzymała pytanie. - Kochana, dużo podróżujesz. Polska-Japonia to inne strefy czasowe, jak radzisz sobie z jetlagiem? - można przeczytać. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, Anna Kurek nagrała filmik, na którym ziewa podpisując go "Nie radzę". Nie jest w tym nic dziwnego po zmianie strefy czasowej i tak długiej podróży.