Mocne wyznanie!

Aż ciężko uwierzyć, co przeżyła żona Andrzeja Wrony. Poszło o poród dziecka, wyznanie może zjeżyć włosy na głowie

Andrzej Wrona i aktorka Zofia Zborowska-Wrona tworzą bardzo szcześliwą rodzinę. Kilka tygodni temu na świat przyszło drugie dziecko małżeństwa - Jaśmina. Jedna z fanek aktorki zauważyła, że małżonka byłego reprezentanta Polski w siatkówkę zdecydowała się na inne miejsce porodu, niż za pierwszym razem. To co powiedziała Zborowska-Wrona odbiera mowę! To wyznanie może zjeżyć włosy na głowie!