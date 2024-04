i Autor: Cyfra Sport Łukasz Kaczmarek

spełniło się najgorsze

Aż przykro się robi po tym, co przekazał Łukasz Kaczmarek. Spełniło się najgorsze. Po słowach gwiazdora ZAKSY Kędzierzyn-Koźle aż ściska w gardle

Waldemar Kowalski 9:03

Kibice ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz zawodnicy wciąż obecnego jego wicemistrza Polski od dawna mogli spodziewać się, że obecny sezon nie będzie dla nich łaskawy. Po tym, jak ekipie z Opolszczyzny nie udało się wejść do fazy play-off, w pierwszy meczu o 9. miejsce ze Skrą Bełchatów znów musieli przełknąć gorycz porażki i to przed własną publicznością, co skwitował krótko po spotkaniu Łukasz Kaczmarek jasno dając do zrozumienia, że nie w ten sposób zawodnicy chcieli pożegnać sezon na hali w Kędzierzynie-Koźlu.