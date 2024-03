Aleksander Śliwka bez ogródek do kibiców ZAKSY Kędzierzyn-Koźle! Musiał powiedzieć to głośno, ważne słowa

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu ani zawodnicy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, ani kibice obecnego wicemistrza Polski nie mogli spodziewać się tego, z jakimi problemami będzie borykać się ich drużyna. Kolejne kontuzje oraz prywatne problemy sprawiły, że obecnie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle traci mnóstwo punktów do czołówki tabeli i nie prezentuje się na parkiecie tak dobrze, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Dodatkowo, w spotkaniu 26. kolejki PlusLigi z Treflem Gdańsk, ekipa z Opolszczyzny dobrze zaczęła rywalizację i wygrała pierwszego seta 25:16. Dalej jednak nie było już tak kolorowo i ostatecznie to ekipa z Pomorza wygrała spotkanie 3:1. Po zakończeniu spotkania, kapitan Aleksander Śliwka poczuł się zobowiązany do tego, aby zwrócić się do kibiców i podziękował im, że pomimo złego wyniku nie opuścili oni hali zanim nie skończył się mecz.

- Dla nas sezon się jeszcze nie kończy, będziemy bardzo mocno walczyć do samego końca. Co mogę powiedzieć jako ostatnie... Bardzo dziękuję szczerze kibicom, którzy nie wyszli przed końcem meczu. Bardzo dziękujemy za wsparcie do końca. - powiedział po przegranym meczu w rozmowie z mediami klubowymi kapitan ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Po czterech kolejnych zwycięstwach, ekipa z Opolszczyzny dwukrotnie znów musiała przełknąć gorycz porażki - najpierw przegrywając z Bogdanką LUK Lublin 0:3 (16:25, 21:25, 21:25), a obecnie z Treflem Gdańsk. Po 26. meczach PlusLigi, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje 7. miejsce w tabeli mając na swoim koncie 38 punktów - zaledwie o jedno oczko więcej od Stali Nysa, która znajduje się w dolnej części stawki.