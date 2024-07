i Autor: FIVB Wilfredo Leon

Fura pieniędzy

Aż złapaliśmy się za głowę po poznaniu zarobków Wilfredo Leona! Reprezentant Polski zainkasuje fortunę, mało kto może liczyć na takie pieniądze

RoSz 22:39

Wilfredo Leon po zdobyciu brązowego medalu z reprezentacją Polski w Lidze Narodów został oficjalnie ogłoszony nowym siatkarzem Bogdanki LUK Lublin. Utytułowany przyjmujący wzmocni polską ligę, jednak klub z Lublina musiał głęboko sięgnąć do kieszeni, aby transfer stał się faktem. To ile będzie zarabiał Leon może doprowadzić do zawrotu głowy.