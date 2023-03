Bartosz Kurek dostał specjalny prezent od ukochanej. Takiego gestu nie powstydziłaby się Anna Lewandowska, mamy zdjęcie

Anna Kurek postanowiła zrobić prezent swojemu ukochanemu! Mimo że mało kto w Polsce pamięta o "Dniu Chłopaka" i nie jest to święto chociaż częściowo tak popularne jak Dzień Kobiet, to żona siatkarza zadbała o to, aby na twarzy jej ukochanego pojawił się dziś usmiech. Trzeba przyznać, że takiego podarku nie powstydziła by się nawet Anna Lewandowska.

Mimo że w polskiej kulturze bardziej niż "Dzień Chłopaka" przyjął się 'Dzień Kobiet", to wiele pań stara się nie zapomnieć o swoich ukochanych i w ten dzień przygotowują drobne podarki, które mają za zadnie uczcić Panów w ich święto. Swój prezent dla ukochanego postanowiła przygotować była siatkarka i ukochana Bartosza Kurka, Anna Kurek, która zamieściła na swoich mediach społecznościowych zdjęcie prezentu, który otrzyma gwiazdor siatkarskiej reprezentacji Polski. Okazuje się, że podarkiem będzie bombonierka w której, zamiast słodyczy, znajdą się owoce. Tak zdrowego prezentu nie powstydziłaby się nawet Anna Lewandowska.

i Autor: instagram.com/grejmanka