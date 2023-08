Biało-Czerwone grają o strefę medalową. Przed nimi piekielnie trudne wyzwanie

Kursy TOTALbet: Polska - Turcja

Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego przed kilkoma tygodniami osiągnęła ogromny sukces, jakim bez wątpienia było zdobycie pierwszego w historii medalu Ligi Światowej. Wywalczenie trzeciego miejsca z pewnością dodało naszym reprezentantkom pewności siebie, turniej ten nie był jednak celem samym w sobie, zdecydowanie najważniejszą imprezą tego roku są bowiem mistrzostwa Europy. Także i tutaj biało-czerwone potwierdzają wysoką dyspozycję, bardzo pewnie meldując się w ćwierćfinale. Nasz zespół zmagania grupowe zakończył z bilansem czterech zwycięstw i porażki z jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu – Serbią (1:3). Z reprezentacjami Słowenii, Węgier, Belgii i Ukrainy polskie zawodniczki ugrały natomiast komplet punktów, tracąc przy tym jedynie dwa sety. Wydawało się, że nieco wyżej poprzeczkę zawieszą nam w 1/8 finału Niemki, ale i z tą przeszkodą podopieczne włoskiego szkoleniowca poradziły sobie znakomicie. Pewna wygrana w trzech setach sprawiła, że biało-czerwone zameldowały się w najlepszej ósemce turnieju. Ich rywalkami w walce o strefę medalową będą Turczynki, które w opinii wielu ekspertów przystąpią do tego starcia w roli faworytek. Podobnie uważają także bukmacherzy z TOTALbet, którzy zwycięstwo rywalek „wycenili” na 1.33. W przypadku triumfu Polek jest to natomiast 3.12.

i Autor: TOTALbet

Trudno jednak dziwić się takim przypuszczeniom, Turcja od lat należy bowiem do ścisłej światowej czołówki, a wyniki osiągane przez nią w ostatnich miesiącach jedynie to potwierdzają. Zespół prowadzony przez Daniele Santarielliego kilka tygodniu temu w wielkim stylu wygrał Ligę Narodów, a teraz za wszelką cenę będzie chciał triumfować także w mistrzostwach Europy. Trzeba zresztą przyznać, że siatkarki znad Bosforu w europejskim czempionacie prezentują się do tej pory znakomicie. Dowód? Komplet zwycięstw i zaledwie jeden stracony set podczas rozgrywek grupowych, a następnie wygrana – choć z pewnymi problemami – nad Belgijkami w 1/8 finału. Nic dziwnego, że to Turczynki będą zatem faworytkami środowego pojedynku ćwierćfinałowego przeciwko reprezentacji Polski. Z drugiej jednak strony biało-czerwone bardzo dobrze radziły sobie ostatnio z tym rywalem. A nadmienić należy, że okazji do bezpośrednich konfrontacji było bez liku. Najpierw obie ekipy spotkały się w połowie czerwca, podczas jednego z turniejów fazy grupowej Ligi Narodów – wówczas górą były Polki, które zaskakująco łatwo zwyciężyły w trzech setach. Do kolejnych trzech starć doszło na początku sierpnia, gdy rozegrano trójmecz towarzyski, stanowiący próbę generalną przed ME. Podopieczne Lavariniego wygrały wówczas dwukrotnie (3:1 i 3:1), raz – po tie-breaku – górą były rywalki. Zdaniem ekspertów z TOTALbet w najbliższym starciu zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo będą miały siatkarki znad Bosforu. Kurs na ich triumf „wyceniono” na 1.33, w przypadku Polek jest to 3.12.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Polska – 3.12 Turcja – 1.33

Polska wygra seta:

tak – 1.38 nie – 2.75

Turcja wygra seta:

tak - 1.05 nie – 7.60

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 2.28 powyżej 3.5 – 1.54

poniżej 4.5 – 1.28 powyżej 4.5 – 3.25

Liczba setów w meczu:

3 – 2.29

4 – 2.57

5 – 3.40

