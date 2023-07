Biało-czerwone z awansem do finału? Czas na decydujące rozstrzygnięcia!

Kursy TOTALbet: Polska - Chiny

Nie ma chyba większych wątpliwości, że zatrudnienie Stefano Lavariniego w roli selekcjonera polskich siatkarek okazało się prawdziwym strzałem „w dziesiątkę”. Włoch tureckiego pochodzenia zupełnie odmienił grę naszej drużyny, czego najlepszym przykładem były ubiegłoroczne mistrzostwa świata. Nasze zawodniczki sprawiły wówczas niemałą sensację, dochodząc do ćwierćfinału, gdzie po fenomenalnym z obu stron meczu uległy późniejszym triumfatorkom – Serbkom (2:3). Co jednak niezwykle istotne, najwyraźniej nie był to jedynie jednorazowy wyskok, Polki znakomitą dyspozycję prezentują także w obecnej edycji Ligi Narodów. Ekipa dowodzona przez 44-letniego szkoleniowca we wspaniałym stylu wygrała fazę zasadniczą, notując 10 zwycięstw oraz 2 porażki i wyprzedzając w ogólnym rozrachunku zdecydowanie – przynajmniej w teorii – mocniejsze reprezentacje USA, Turcji, Chin czy Brazylii. Tak wysokie miejsce sprawiło naturalnie, że w ćwierćfinale Polki trafiły na teoretycznie słabszego rywala. Niemki to jednak drużyna o ugruntowanej pozycji, która – jak można się było tego spodziewać – postawiła czynny opór. Biało-czerwone potwierdziły jednak znakomitą formę i dzięki wygranej 3:1 zameldowały się w najlepszej czwórce, co oznacza, że od zdobycia medalu dzieli je zaledwie jeden wygrany mecz. Pierwsza okazja nadarzy się już w sobotę, gdy naszymi przeciwniczkami będzie reprezentacja Chin. Wygrana w tym spotkaniu zapewni polskim siatkarkom awans do finału, porażka sprawi, że w niedzielę zagrają o brąz. Zdaniem TOTALbet nieco bardziej prawdopodobny jest ten drugi scenariusz, choć szanse obu ekip zdają się być bardzo wyrównane. Kurs na zwycięstwo Polek bukmacher ustalił na poziomie 1.94, w przypadku rywalek jest to z kolei 1.77.

i Autor: TOTALbet

Bez dwóch zdań, najbliższy rywal drużyny prowadzonej przez Stefano Lavariniego także jest jednak zespołem o ugruntowanej pozycji w świecie kobiecej siatkówki. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest fakt, że zawodniczki z Państwa Środka zeszłoroczne zmagania podczas mistrzostw świata – podobnie jak Polki – zakończyły na etapie ćwierćfinału. W tegorocznej Lidze Narodów Chinki miewały natomiast gorsze momenty, co odzwierciedla ich bilans z fazy zasadniczej – osiem wygranych i cztery porażki. Podopieczne Cai Bina zanotowały zresztą fatalną serię czterech kolejnych przegranych spotkań, którą rozpoczęły w starciu z… Polską. 17 czerwca biało-czerwone dość gładko pokonały rywalki 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) i nie mamy nic przeciwko, aby w najbliższą sobotę było podobnie, choć można w ciemno założyć, że tym razem rywalki postawią zdecydowanie większy opór. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Azjatki bardzo dobrze rozpoczęły zmagania w fazie finałowej, ogrywając w ćwierćfinale Brazylię 3:1. Mecz Polska – Chiny zapowiada się zatem na niezwykle wyrównane starcie, co potwierdzają także mocno zbliżone kursy na zwycięstwo obu drużyn, przygotowane przez TOTALbet. W opinii legalnego polskiego bukmachera nieco wyżej stoją jednak akcje naszych rywalek. Ich zwycięstwo „wyceniono” bowiem na 1.77, w przypadku triumfu biało-czerwonych jest to z kolei 1.94.

Sonda Czy reprezentantki Polski wygrają Ligę Narodów 2023? Tak Nie

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Polska – 1.94 Chiny – 1.77

Polska wygra seta:

tak – 1.17 nie – 4.30

Chiny wygrają seta:

tak – 1.14 nie – 4.75

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 2.56 powyżej 3.5 – 1.43

poniżej 4.5 – 1.33 powyżej 4.5 – 2.93

Liczba setów w meczu:

3 – 2.59

4 – 2.48

5 – 3.02

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.