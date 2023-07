Biało-Czerwoni ze złotem? TOTALbet typuje faworytów do wygrania Ligi Narodów!

Kursy TOTALbet: zwycięzca Ligi Narodów

W miniony weekend polskie siatkarki odniosły ogromny sukces, zdobywając brązowe medale i tym samym po raz pierwszy w historii meldując się na podium Ligi Narodów. W najbliższych dniach do decydujących rozgrywek przystąpią panowie i nie ma chyba większych wątpliwości, że celem minimum jest powtórzenie wyniku osiągniętego przez ich koleżanki. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia w fazie zasadniczej zaprezentował się bardzo solidnie, wygrywając aż 10 z 12 meczów. Trzeba przy tym pamiętać, że biało-czerwoni wyjątkowo upodobali sobie zwycięstwa po tie-breakach, aż pięć ich meczów kończyło się bowiem w pięciu setach (komplet wygranych). To wszystko zebrało się na 25-punktowy dorobek, który pozwolił naszej drużynie na zajęcie trzeciego miejsca – jedynie za plecami Stanów Zjednoczonych i Japonii. Choć w stawce ośmiu zespołów, które zakwalifikowały się do turnieju finałowego, z pewnością nie ma słabeuszy, atut własnej hali może okazać się w tym przypadku kluczowy. Niesieni fanatycznym dopingiem kilkunastu tysięcy ludzi Polacy z pewnością będą w stanie wykrzesać z siebie ponad sto procent, a to w kontekście końcowego triumfu może okazać się decydujące. Wydaje się zresztą, że przy tak wyrównanej stawce może to być potężny handicap dla naszej kadry. Zdaniem ekspertów z TOTALbet zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia będzie musiał sprostać roli faworyta, zwycięstwo biało-czerwonych jest bowiem w opinii legalnego polskiego bukmachera najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Kurs na taki rozwój wypadków wynosi 3.00.

Kto zatem może zagrozić reprezentacji Polski w końcowym triumfie? Z pewnością Włosi. Aktualni mistrzowie świata zbudowali naprawdę potężną drużynę, z którą bardzo mocno należy się liczyć. W fazie zasadniczej „Sqadra Azzurra” zdobyli nawet o jeden punkt więcej od biało-czerwonych, ale ich końcowy bilans wynosił 9 wygranych i 3 porażki, wg regulaminu znaleźli się zatem za plecami naszej kadry – na piątej lokacie. W bezpośrednim meczu nasza drużyna także udowodniła swoją wyższość, triumfując 3:1. Teraz obie ekipy mogą spotkać się dopiero w wielkim finale, nie mamy zatem nic przeciwko, aby doszło w nim do powtórki sprzed kilku tygodni. Zdaniem TOTALbet taki scenariusz jest zresztą dość prawdopodobny. Legalny polski bukmacher końcowy triumf siatkarzy z Półwyspu Apenińskiego „wycenił” na 5.00, większe szanse na zwycięstwo mają w jego opinii jedynie Polacy. Podium tego zestawienia zamykają natomiast Amerykanie, w przypadku których kurs na triumf w finale wynosi 6.00. Podopieczni Johna Sperawa fazę zasadniczą zakończyli z identycznym dorobkiem jak nasz team – 10 zwycięstw i 2 porażki. Gracze zza Oceanu wygrywali jednak zdecydowanie pewniej, dzięki czemu zgromadzili na swoim koncie aż o sześć punktów więcej, co dało im pierwszą lokatę na koniec zmagań. Wydaje się zatem, że to również jest bardzo poważny kandydat do zdobycia złotych medali. Co ciekawe, reprezentacje USA i Włoch będą mogły trafić na siebie już w półfinale. Jeśli tak się stanie, z pewnością czeka nas niezapomniane widowisko! Nieco mniejsze szanse od wymienionej trójki daje się Brazylijczykom (7.60), Francuzom (8.20) oraz Japończykom (8.40). W sferze marzeń pozostaje natomiast ewentualny triumf Słoweńców (17.00) oraz Argentyńczyków (30.00).

Kursy TOTALbet – zwycięzca Ligi Narodów:

Polska – 3.00

Włochy – 5.00

USA – 6.00

Brazylia – 7.60

Francja – 8.20

Japonia – 8.40

Słowenia – 17.00

Argentyna – 30.00

