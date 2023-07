Ćwierćfinałowy szlagier w Gdańsku! Biało-Czerwoni lepsi od Canarinhos?

Kursy TOTALbet: Polska - Brazylia

W miniony weekend polskie siatkarki odniosły ogromny sukces, zdobywając brązowe medale i tym samym po raz pierwszy w historii meldując się na podium Ligi Narodów. W najbliższych dniach do decydujących rozgrywek przystąpią panowie i nie ma chyba większych wątpliwości, że celem minimum jest powtórzenie wyniku osiągniętego przez ich koleżanki. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia w fazie zasadniczej zaprezentował się bardzo solidnie, wygrywając aż 10 z 12 meczów. Trzeba przy tym pamiętać, że biało-czerwoni wyjątkowo upodobali sobie zwycięstwa po tie-breakach, aż pięć ich meczów kończyło się bowiem w pięciu setach (komplet wygranych). To wszystko zebrało się na 25-punktowy dorobek, który pozwolił naszej drużynie na zajęcie trzeciego miejsca – jedynie za plecami Stanów Zjednoczonych i Japonii. Choć w stawce ośmiu zespołów, które zakwalifikowały się do turnieju finałowego, z pewnością nie ma słabeuszy, atut własnej hali może okazać się w tym przypadku kluczowy. Niesieni fanatycznym dopingiem kilkunastu tysięcy ludzi Polacy z pewnością będą w stanie wykrzesać z siebie ponad sto procent, a to w kontekście końcowego triumfu może okazać się decydujące. Nasi zawodnicy już od samego początku będą musieli wznieść się na wyżyny, ich ćwierćfinałowym rywalem będzie bowiem reprezentacja Brazylii. W fazie zasadniczej podopieczni serbskiego szkoleniowca pokonali Canarinhos 3:1 i chyba nikt nie miałby nic przeciwko temu, aby rezultat ten powtórzył się w najbliższy czwartek. Zdaniem TOTALbet jest to całkiem realny scenariusz, w opinii legalnego polskiego bukmachera faworytem będą bowiem Polacy. Kurs na triumf Bartosza Kurka i jego kolegów wynosi 1.54, w przypadku wygranej rywali jest to natomiast 2.33.

Choć reprezentacja Brazylii nie jest już tak wielkim hegemonem siatkarskim jak miało to miejsce choćby na początku XXI wieku, wciąż jest to drużyna, z którą należy bardzo mocno się liczyć. W jej składzie w dalszym ciągu możemy znaleźć wielkie siatkarskie nazwiska m.in. Bruno Rezende czy Ricardo Lucarelli. Canarinhos od dłuższego czasu nie są natomiast w stanie nawiązać do czasów swojej świetności, czego kolejnym potwierdzeniem może być tegoroczna Liga Narodów. Podopieczni Renana Dal Zotto fazę zasadniczą zakończyli z bilansem ośmiu wygranych oraz czterech porażek, co pozwoliło im uplasować się na szóstej lokacie. Nic więc dziwnego, że siatkarze z Kraju Kawy nie są wymieniani w ścisłym gronie faworytów do końcowego triumfu, a wyżej stoją akcje m.in. Polski, Włoch czy USA. Trzeba jednak pamiętać, że Brazylijczycy to wciąż bardzo mocna drużyna, która – gdy tylko ma swój dzień – jest w stanie pokonać absolutnie każdego. Czy w ćwierćfinałowym meczu przeciwko biało-czerwonym tak właśnie się stanie? Zdaniem TOTALbet – nie. W opinii legalnego polskiego bukmachera faworytem będą podopieczni Nikoli Grbicia, kurs na ich zwycięstwo wynosi bowiem 1.54. W przypadku triumfu drużyny z Ameryki Południowej jest to z kolei 2.33. Przed dwoma tygodniami na Filipinach lepsi okazali się nasi zawodnicy, którzy zwyciężyli 3:1. Wszyscy życzylibyśmy sobie, aby rezultat ten powtórzył się w najbliższy czwartek.

