Czołowa siatkarka reprezentacji Polski zmienia klub. Jest oficjalne potwierdzenie, drużyna potrzebuje wsparcia

Stenzel to pierwsza libero drużyny narodowej, radomski klub pozyskał więc jedną z najlepszych polskich siatkarek. Ekipa z Radomia ma wielkie ambicje, ale poprzedni sezon nie wyszedł jej zupełnie. Radomka zajęła ostatecznie dopiero dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, a po sezonie zasadniczym była dopiero na dziesiątej pozycji. To o wiele słabsze wyniki niż osiągane jeszcze dwa lata wcześniej, kiedy to drużyna z Radomia otarła się o podium (4. pozycja w Tauron Lidze w sezonie 2020/21). nic dziwnego, że klub się zbroi.

Stenzel ma pomóc w odbiciu od dna

– Chcemy, by Radomka walczyła z czołowymi klubami w Polsce o najwyższe cele. Niestety, poprzedni sezon nie poszedł po naszej myśli. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakontraktowanie doświadczonej zawodniczki, jaką jest Maria Stenzel – mówi prezes MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom, Thomas Renard-Chardin.

Szef klubu bardzo chwali nową siatkarkę. – Marysia prezentuje wysokie umiejętności na boiskach ligowych, ale także międzynarodowych. Dowodem na to jest gra w reprezentacji Polski w podstawowej szóstce oraz zdobyte w poprzednich latach mistrzostwa Polski – podsumował prezes Radomki.

Stenzel, wychowanka SMS w Szczyrku, zaczęła przygodę z Tauron Ligą rozpoczęła z Impelem Wrocław w sezonie 2017/2018. Potem grała w Budowanych Łódź i Chemiku Police. Ma na koncie złoto i srebro mistrzostw Polski.