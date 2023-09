Do trzech razy sztuka? Polscy siatkarze ponownie staną naprzeciw swojej „zmory”

Kursy TOTALbet: Polska - Słowenia

Choć reprezentacja Polski była zdecydowanym faworytem ćwierćfinałowego meczu przeciwko Serbii, zwycięstwo wcale nie przyszło nam łatwo. Zespół z Bałkanów wspiął się na wyżyny swoich umiejętności, przez co napsuł nam mnóstwo krwi. Dość powiedzieć, że to podopieczni Igora Kolakovicia lepiej weszli w ten pojedynek, na przewagi wygrywając pierwszego seta (28:26). W drugiej partii biało-czerwoni na szczęście otrząsnęli się po tym ciosie, wygrywając pewnie do 15 i doprowadzając tym samym do remisu w całym spotkaniu. Decydująca okazała się trzecia partia, w której oba zespoły zaprezentowały mnóstwo znakomitej siatkówki. Także i tym razem grano na przewagi, zarówno jedni jak i drudzy mieli piłki setowe. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowali zawodnicy Nikoli Grbicia, którzy zwyciężyli 36:34. Takie rozstrzygnięcie sprawiło, że Serbowie nieco spuścili z tonu, my – wręcz przeciwnie. Czwarta odsłona niemal w całości toczyła się pod nasze dyktando, a zespół z Bałkanów – pomimo ambitnej postawy – uległ do 17, przegrywając tym samym cały mecz 1:3. Taki rezultat oznaczał, że Polacy zameldowali się w półfinale, gdzie czekała już na nich reprezentacja Słowenii. Śmiało można napisać, że jest to dla nas swego rodzaju „zmora”, zespół ten w dwóch ostatnich turniejach o ME eliminował nas bowiem na identycznym etapie. Czyżby do trzech razy sztuka? Zdaniem TOTALbet to dość prawdopodobny scenariusz. Legalny polski bukmacher kurs na wygraną biało-czerwonych „wycenił” na 1.30, w przypadku naszych rywali jest to 3.32.

i Autor: TOTALbet

O awans do finału będzie tym trudniej, że Słoweńcy podczas trwającego turnieju prezentują naprawdę wysoką dyspozycję. Podopieczni Gheorghe Cretu przez fazę grupową przeszli niczym burza, w pięciu meczach gromadząc komplet punktów i tracąc przy tym tylko jednego seta. Ich wyższość musieli uznać kolejno: Ukraińcy (3:1), Finowie (3:0), Hiszpanie (3:0), Chorwaci (3:0) oraz Bułgarzy (3:0). Niespodziewane kłopoty nasz najbliższy rywal miał w 1/8 finału, gdzie niezwykle wysoko poprzeczkę zawiesiła reprezentacja Turcji. Siatkarze znad Bosforu prowadzili już w całym meczu 2:0 i wydawało się, że sensacja wisi w powietrzu. Faworyt udźwignął jednak rangę tego starcia – najpierw doprowadził do tie-breaka, a w nim (po wygranej 15:13) mógł cieszyć się z awansu do najlepszej ósemki turnieju. Tam czekał ich pojedynek z Ukrainą, która – choć długimi fragmentami nawiązywała dość równorzędną walkę – nie była w stanie sprawić sensacji i ostatecznie uległa 1:3. Słoweńcy staną dzięki temu przed szansą na trzeci finał Mistrzostw Europy z rzędu. Co ciekawe, po raz trzeci na ich drodze do decydującego starcia stoją Polacy. W 2019 oraz 2021 roku górą okazywali się nasi rywale, którzy w obu przypadkach przegrywali później mecz finałowy. Czy tak będzie i tym razem? W opinii ekspertów z TOTALbet awans Słoweńców do finału jest jak najbardziej możliwy, choć faworytem czwartkowego pojedynku pozostaje reprezentacja Polski. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf biało-czerwonych płaci 1.30 zł, w przypadku wygranej Słowenii jest to natomiast 3.32 zł.

Sonda Czy polscy siatkarze sięgną po mistrzostwo Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Polska – 1.30 Słowenia – 3.32

Polska wygra seta:

tak – 1.04 nie – 8.00

Słowenia wygra seta:

tak – 1.38 nie – 2.73

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 2.31 powyżej 3.5 – 1.52

poniżej 4.5 – 1.27 powyżej 4.5 – 3.30

Liczba setów w meczu:

3 – 2.33

4 – 2.50

5 – 3.45

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.