Druzgocące wieści dla kibiców siatkówki w Polsce. Można tylko załamać ręce przed finałem Ligi Mistrzów

to już koniec

Druzgocące wieści dla kibiców Jastrzębskiego Węgla przed finałem Ligi Mistrzów

Polscy kibice cieszyli się już w tym sezonie ze zwycięstwa drużyny z naszego kraju w rozgrywkach Pucharu Challenge (Projekt Warszawa) i Pucharu CEV (Asseco Resovia), a możliwy jest niezwykły "hat-trick". Jastrzębski Węgiel zagra w finale Ligi Mistrzów z Itasem Trentino, ale w przeciwieństwie do poprzednich lat decydujący mecz nie odbędzie się we Włoszech. Tym razem organizatorem najważniejszego meczu klubowego sezonu będzie turecka Antalya. To tam 5 maja odbędą się finały Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń, choć w stawce nie ma żadnego tureckiego klubu. Decyzja zapadła jednak znacznie wcześniej i od razu rodziła duże wątpliwości kibiców myślących o wspieraniu Jastrzębskiego Węgla. Teraz potwierdził się najgorszy możliwy scenariusz.

Kibice Jastrzębskiego Węgla mogą tylko załamać ręce

Jastrzębski Węgiel oficjalnie poinformował, że nie będzie w stanie zorganizować oficjalnego wyjazdu dla kibiców. Nie będzie też prowadził sprzedaży biletów, co znacznie komplikuje możliwości zorganizowanego dopingu Polaków. Kluczowym problemem jest miejsce i termin finału. Turcja nie należy do Unii Europejskiej, a 5 maja wypada w długi majówkowy weekend. Żadne biuro podróży nie podjęło się przygotowania oferty na wyjazd do Antalyi. Klub zadeklarował chęć utworzenia strefy kibica w Jastrzębiu-Zdroju i organizacji spotkania z siatkarzami po powrocie z Turcji.

"Jastrzębski Węgiel informuje, że podjął działania mające na celu rozpoznanie możliwości organizacji wyjazdu dla kibiców na Superfinał Ligi Mistrzów rozgrywany w Antalyi w dniu 5 maja. Ze względu na utrudnioną lokalizację poza Unią Europejską, termin związany z weekendem majowym, wstępnie skalkulowany koszt tego typu podróży oraz długo nieznany termin rozpoczęcia sprzedaży biletów na to wydarzenie, biura turystyczne nie były skłonne podjąć się kompleksowo realizacji tego typu przedsięwzięcia. Wobec powyższego i z uwagi na brak możliwości organizacji wyjazdu turystycznego przez Klub ze względów formalnych, w tym roku nie dojdzie do skutku zorganizowany wyjazd na finał Ligi Mistrzów" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.