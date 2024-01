Fani przecierają oczy ze zdumienia po zobaczeniu nagrania z Wilfredo Leonem! Reprezentant Polski nie ma zamiaru się zatrzymywać, cel jest jeden

W minionym roku Wilfredo Leon znakomicie spisywał się w sezonie reprezentacyjnym. Wysoka forma przyjmującego przyczyniła się do zdobycia złotych medali w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy oraz pomogła w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. 30-latek długo nie pomógł Sir Safety Perugii, ponieważ ostatni raz pojawił się na parkiecie 1 listopada 2023, od tamtej pory najwięcej czasu spełniał na gabinetach lekarskich oraz na rehabilitacjach. Wszyscy obawiali się, że kontuzja może wykluczyć reprezentanta Polski na jeszcze dłuższy czas. Na szczęście z Włoch napłynęły same pozytywne wieści w sprawie Leona.

Dobre wieści w sprawie Wilfredo Leona! Reprezentant Polski wrócił do treningów

Na szczęście powrót do zdrowia Leona przebiega bardzo szybko, w mediach społecznościowych włoski klub pochwalił się, że przyjmujący wyskakuje do piłki oraz atakuje ze skrzydła. Po pewnym czasie sam zawodnik na swoim profilu opublikował nagrania z siłowni, podpisując. - Skok za skokiem. Powoli zbliżam się do celu - można przeczytać.

Wysoka dyspozycja Leona na pewno się przyda Sir Safety Perugii, ale przede wszystkim reprezentacji Polski, która niebawem zawalczy o medale w najbardziej prestiżowej imprezy - igrzyskach olimpijskich.