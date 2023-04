Gdzie polskie kluby rozegrają finał Ligi Mistrzów siatkarzy? Prezes Zaksy komentuje, federacja ucina spekulacje

Co się stało z Leonem i Semeniukiem w Perugii? Czy to „klątwa Wilfredo”? „W klubie nic dużego nie wygrał”

Po awansie do męskiego finału Ligi Mistrzów Zaksy Kędzierzyn i Jastrzębskiego Węgla pojawiły się w naszym kraju głosy, że niewykluczona byłaby zmiana gospodarza i rozegranie polskiego starcia nad Wisłą. Przed szereg wychodził nawet sam prezes PZPS Sebastian Świderski, nie wykluczając takiego scenariusza. Ponoć już wstępnie badano możliwość wynajęcia hali w Krakowie. I to wszystko mimo że włoski organizator nie wysyłał publicznie żadnych sygnałów, iż nie jest zainteresowany przeprowadzeniem zawodów po tym jak okazało się, że w finale nie będzie żadnej męskiej drużyny z Italii. Na pytanie „SE” o możliwość takiej zmiany CEV nie odpowiedział. „Odpowiedzią” był komunikat o biletach na Superfinał w hali Pala Alpitour w Turynie.

Deklaracja CEV o rozpoczęciu sprzedaży wejściówek praktycznie ucina wszelkie spekulacje. – Dla mnie to równoznaczne z tym, że nie ma mowy o przenosinach – mówi „Super Expressowi” prezes Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Piotr Szpaczek.

CEV nic nam nie powiedział

Szef obrońców tytułu w LM podkreśla, że gdyby miało dojść do jakichkolwiek zmian, to taki komunikat pojawiłby się już w przestrzeni publicznej.

– Ze strony europejskiej konfederacji nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek sygnału, że mogłoby dojść do zmiany organizatora – komentuje prezes Szpaczek. – Ten temat żył chyba tylko w Polsce, a nie we Włoszech. CEV jako organizator wydarzenia ani razu nie wypowiedział się oficjalnie o ewentualnej zmianie miejsca rozegrania Superfinału. Oni idą tym trybem, który od początku ustalili, trwa cykl przygotowań do zawodów w Italii, a nie w innym miejscu. Jeśli oficjalnie ogłaszają sprzedaż biletów na imprezę w Turynie, ja to odbieram jako potwierdzenie, że nie ma mowy o żadnych roszadach – kończy szef Zaksy.

