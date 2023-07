Pewne zwycięstwo Igi Świątek! Polka w ćwierćfinale WTA w Warszawie, znakomity mecz liderki światowego rankingu

Martyna Łukasik o trenerze Lavarinim. Na co zwraca uwagę włoski szkoleniowiec i co zmienił w mentalności zespołu?

Iga Świątek - Claire Liu 2:0 (6:2;6:2)

Świątek - Liu Witamy w relacji na żywo z meczu II rundy WTA w Warszawie. Iga Świątek zmierzy się z Claire Liu. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 17:30. Już za chwilę Iga Świątek rozpocznie walkę o ćwierćfinał WTA w Warszawie! ORDER OF PLAY - 28.07 📅



Jeżeli Iga Świątek pokona Claire Liu, to jej potencjalny ćwierćfinałowy mecz z Lindą Noskovą zaplanowano nie przed godz. 17:30. W piątek mają być jednak problemy z pogodą, więc zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie.#BNPParibasWarsawOpen pic.twitter.com/0dRMdFwHCr — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) July 27, 2023 Obie zawodniczki już pojawiły się na korcie, zaraz rozpocznie się kolejny mecz Igi Świątek w Warszawie! JAZDA IGA! 🇵🇱



📸 TVP Sport | #BNPParibasWarsawOpen pic.twitter.com/9Bf0dgH9yx — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) July 27, 2023 Zaczynamy! 0:15 Od podania rozpoczyna Liu. Pierwszy punkt od razu dla rywalki Świątek, Polka wyrzuciła w aut tę piłkę. 30:30 Świątek prowadzi bardzo wyrównaną grę przy podaniu Amerykanki. Teraz po długiej wymianie lepsza okazała się Polka. 40:40 Fenomenalnie do linii zagrała piłkę Świątek! Brawo! 0:1 Była blisko Świątek przełamać rywalkę, jednak Amerykanka zachowała zimną krew i wygrała gema przy swoim podaniu. 0:30 Źle rozpoczęła tego gema Świątek, Liu bliska przełamania... 30:30 Polka doprowadza do remisu, bardzo wyrównany na razie to spotkanie w Warszawie! 40:40 Bardzo dobra kontra Amerykanki i będzie także w tym gemie gra na przewagi. 1:1 Brawo Iga! Bardzo wyrównane dwa gemy, szykują się wielkie emocje w dalszej części meczu! 15:15 Kapitalny return Świątek! 40:15 Ogromna szansa na przełamanie rywalki! 40:40 Niestety Liu zaliczyła wielki powrót! Będzie gra na przewagi! 2:1 Brawo Iga! Ostatecznie Polka przełamuje Liu! Amerykanka uderzyła w tej akcji po kilku wymianach w siatkę. Wracamy na kort w Warszawie, miejmy nadzieję że Świątek pewnie zwycięży przy swoim podaniu. 15:15 Niestety Świątek minimalnie przestrzeliła ten backhand... 3:1 Świetnie Iga! Polka idzie po swoje w tym secie! Liu w tarapatach! 15:15 Amerykanka co prawda wygrała pierwszą akcję, jednak w kolejnej Świątek przejęła inicjatywę! 40:15 Znakomity return Świątek! Nie jest w stanie przewidzieć żadnego zagrania Liu! 4:1 Liu doprowadziła do gry na przewagi, jednak Świątek świetnie się zachowała i kolejny raz przełamała rywalkę! 5:1 Świątek piorunująco wygrała tego gema! Liu nie miała nic do powiedzenia! 30:15 Amerykanka nie jest w stanie uzyskać przewagi przy swoim serwisie, zwycięstwo Świątek w tym secie to kwestia czasu! 40:40 Kolejny pocisk Świątek! Świetny return! 5:2 Liu jeszcze wygrywa gema przy swoim serwisie, jednak liczymy na zwycięstwo Świątek przy podaniu Polki. 0:30 Dwie akcje wygrywa Liu, mocny doping na trybunach w Warszawie, aby pomóc Świątek! 15:40 Fenomenalna akcja obu zawodniczek! Jednak zwycięsko wychodzi z tej akcji Amerykanka. 30:40 Kolejna fantastyczna wymiana, jednak na szczęście Liu wyrzuca tę piłkę w aut. 40:40 Co za pomyłka Liu! Będzie gra na przewagi! 1:0 Świątek wygrywa pierwszego seta! Brawo! 🇵🇱 Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:2 z Claire Liu!



🇬🇧 Iga Świątek won the 1st set 6:2 against Claire Liu!#BNPParibasWarsawOpen — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) July 27, 2023 Rozpoczynamy drugiego seta! 40:15 Przy podaniu Amerykanki już Świątek powoli przejmuje inicjatywę i może już przełamać w pierwszym gemie! 1:0 Świątek rozpoczyna drugiego seta od przełamania! Brawo! 15:0 Amerykanka próbuje kontrować Polkę, jednak bezskutecznie przy tak doskonałych zagraniach Świątek! 40:0 Doskonale gra Świątek w tym meczu! Te piłki idealnie wpadają w pole po stronie Amerykanki! 2:0 Świątek pewnie wygrywa kolejnego gema! 30:30 Amerykanka w ogóle nie ma pomysłu na to, aby pokonać Świątek. Wielka klasa Polki! 3:0 Kolejny breakpoint w wykonaniu Świątek! Trzy gemy dzielą Świątek od zwycięstwa w tym meczu! 40:0 Liu nie ma żadnej nadziei w tym meczu na wygranie przy tak prezentującej się Świątek! 4:0 Kolejny gem na koncie Świątek! Brawo! 30:30 Liu jeszcze walczy przy swoim podaniu, jednak po chwili Świątek znowu doprowadza do remisu w tym gemie! 40:30 Kolejne przełamanie w wykonaniu Świątek wisi w powietrzu! 4:1 Amerykanka nie pozwoliła na przełamanie w tym gemie, jednak to Świątek jest bliżej zwycięstwa w tym meczu! 15:40 Amerykanka wygrała dwie pierwsze akcję i po chwili ma ogromną szansę na przełamanie! 40:40 Świątek wraca w tym gemie! Polka obroniła szansę na przełamanie Liu! 4:2 Kolejne przełamanie serwisu Świątek... 40:0 Świątek mocno zmotywowana w tym gemie, od razu wygrywa pierwsze trzy akcje! 5:2 Świątek odpowiada przełamaniem! Jeden gem dzieli Polkę od zwycięstwa! Rozpoczynamy miejmy nadzieje, że ostatniego gema w tym meczu! 15:15 Pospieszyła się z tym zagraniem Świątek i niestety wyrzuciła piłkę w aut. 40:15 Piłka meczowa dla Świątek! BRAWO! ŚWIĄTEK W ĆWIERĆFINALE! To już wszystko na dziś z naszej strony! Zapraszamy na kolejne relacje na sport.se.pl!

Iga Świątek rozpoczęła udanie zmagania podczas turnieju WTA w Warszawie. Liderka światowego rankingu w pierwszym starciu wygrała z Niginą Abduraimovą. Warto zaznaczyć, że to nie był łatwy mecz dla Raszynianki, ponieważ 22-latka w pierwszej partii zwyciężyła, jednak była ona bardzo wyrównana, natomiast w drugim secie Świątek wygrywała pewnie 5:1, jednak nagle przestała zdobywać kolejne punkty. Co pozwoliło rywalce na odrobienie dwóch gemów. Na szczęście Polka wróciła po chwili do bardzo dobrej gry i zameldowała się w drugiej rundzie. Nie łatwo też miała rywalka liderki światowego rankingu w kolejnym meczu Claire Liu. Jej spotkanie z Yue Yuan zostało przerwane we wtorek z powodu ciemności przy stanie 4:4 w pierwszym secie. W środę zawodniczki nie miały szczęścia do pogody i nie zdołały dokończyć meczu. Ich starcie zostało przerwane po raz drugi przy stanie 7:6, 2:4 z perspektywy Liu. W związku z tym zwyciężczyni tego została wyłoniona w czwartek.