Podczas turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk, siatkarki reprezentacji Polski trafiły do niełatwej grupy, gdzie największe szanse na awans miały reprezentacje Stanów Zjednoczonych oraz Włoch. Podopieczne selekcjonera Stefano Lavarinigego pokazały jednak, na co je stać i po tym, jak wcześniej ograły zawodniczki z USA, teraz poradziły sobie z Włoszkami, ogrywając je 3:1. W spotkaniu nie brakowało niestety ogromnych kontrowersji, jednak mimo biało-czerwone zapewniły sobie awans na IO 2024. Po meczu przyszedł czas na szczerość.

Poruszające słowa po awansie siatkarek na igrzyska. Joanna Wołosz opowiedziała, co ją spotkało ze strony internautów

Na gorzką prawdę zdecydowała się Joanna Wołosz, która skorzystała z okazji i po wielkim sukcesie, jakim bez wątpienia jest wywalczenia awansu na igrzyska postanowiła wyznać, z czym musiała zmagać się przez ostatnie miesiące. Okazuje się, że internauci nie mieli litości dla polskiej siatkarki i zgotowali jej prawdziwe piekło, o czym ta opowiedziała w pomeczowej rozmowie dla "Polsatu Sport".

Joanna Wołosz przeżyła piekło, po którym oczy same zalewają się łzami. Siatkarka zdecydowała się na trudne wyznanie. Okropieństwo

- Nie sądziłam, że można tak kogoś „grillować”, jak grillowało się mnie przez te ostatnie dwa miesiące. Nawet nie zdążyłam na dobrą sprawę wrócić na boisko i ten hejt już się pojawiał. Chciałam powiedzieć, że ja sobie z tym poradzę. Ja znam swoją wartość i wiem, że na taką krytykę nie zasługuję (…) ale może któraś inna dziewczyna, nawet nie z naszego zespołu, by sobie z tym nie poradziła. A żyjemy w tak dziwnych czasach, że każdego może coś takiego różnie trafić. - wyznała Wołosz rozmawiając z "Polsatem Sport" i apelując do hejterów, aby ci zastanowili się dwa razy, zanim zaczną pisać do kogoś przykre wiadomości, bowiem nie każdy może sobie z nimi poradzić.