Katarzyna Skowrońska odsłoniła swój dekolt w czarnym bikini! Pokazała sporo ciała, 40-latka zasypana komplementami

Tak Tomasz Fornal z ukochaną bawi się na wakacjach. Zdjęcia trafiły do sieci, gwiazdor Jastrzębskiego Węgla ładuje baterie przed igrzyskami

Polskie siatkarki walczyły, ale to Holenderki wzięły rewanż. Tak ekipa Lavariniego rozpoczęła przygotowania do IO

W historii reprezentacji Polski siatkarek nie brakuje zawodniczek, które w czasie swojej kariery zapadły w pamięć wielu kibicom, przede wszystkim ze względu na swoją grę i umiejętności. Do tej grupy zaliczyć trzeba również Katarzynę Skowrońską, która wciąż ma grona wiernych fanów, którzy stale podglądają w mediach społecznościowych, co dzieje się w życiu 40-latki i jak obecnie ona wygląda. Jedno z ostatnich zdjęć byłej reprezentantki Polski wywołało niemałe poruszenie, kiedy opublikowała ona fotografię, na której możemy ujrzeć ją w bikini, najpewniej podczas spływu kajakiem. Skowrońska odsłoniła dużo swojego wciąż wysportowanego i smukłego ciała, co spotkało się z falą komplementów.

Sonda Czy polscy siatkarze zdobędą złoto na igrzyskach w Paryżu? Oczywiście! Nie Nie wiem

Skowrońska, która zdecydowaną część swojego czasu spędza we Włoszech i tym razem postanowiła pokazać, jak bawi się w słonecznej Italii, dodając do posta geolokalizację wskazującą właśnie na Półwysep Apeniński. Zdjęcie od pasa w górę w bikini sprawiło, że internauci natychmiast zaczęli komplementować byłą siatkarkę.

- 10/10 - skwitował krótko jeden z fanów byłej reprezentantki Polski oraz mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku. - Piękna urocza sexi kobieta - nie krępował się kolejny z internautów widząc zdjęcie Skowrońskiej w bikini. - Kasia proszę nie zasłaniaj takiego uśmiechu - komplementował 40-latkę kolejny z fanów.