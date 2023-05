Małgorzata Glinka o kadrze Lavariniego: Widać, że im się chce, niech tego nie popsują

Po raz ostatni Biało-Czerwone zagrały w turnieju olimpijskim w 2008 roku w Pekinie, ale nie odniosły sukcesu. Nie awansowały nawet do ćwierćfinału, w dodatku na jaw wyszły niesnaski między zawodniczkami a włoskim trenerem Marco Bonittą. Jego rodak, obecny selekcjoner Stefano Lavarini, powtarza, że awans na igrzyska w Paryżu to zadanie numer jeden, jakie przed sobą stawia. PZPS robił dużo, by je ułatwić – we wrześniu w Łodzi odbędzie się olimpijski turniej kwalifikacyjny.

Gra w pełnej kibiców Atlas Arenie ma być dodatkowym bodźcem. Polki wystąpią w gronie ośmiu silnych zespołów (m. in. Włochy i Turcja), awansują tylko dwa. Po zajęciu 7. miejsca w ubiegłorocznych MŚ, Biało-Czerwone rozbudziły apetyty.

Kadra zaskoczyła Glinkę

– Pierwszy raz od wielu lat reprezentacja mnie pozytywnie zaskoczyła, bo widać było, że dziewczynom się chce, mają wspólny cel i tworzą drużynę. Muszą wygrywać z najlepszymi, by znaleźć się na igrzyskach, tam nikt przez przypadek się nie znajdzie. Jestem jednak optymistką – przekonuje w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Glinka, była gwiazda kadry, która grała w turnieju olimpijskim w Pekinie.

– Zawsze trzeba robić mocne kroki, jeśli chce się coś zwojować w sporcie i liczyć w stawce. Wiadomo, że igrzyska są najważniejszym wyzwaniem, ale także te inne, poszczególne cele trzeba realizować po drodze. Cechą najlepszych drużyn jest stabilność, oczywiście czasami może być nieco gorzej, ale nie tak, że jest pełna „kicha” – uważa dwukrotna mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku i podkreśla, że czas pracuje na korzyść podopiecznych Lavariniego.

Nie oczekujmy bomby

– Z roku na rok nasze siatkarki nabierają sportowej i mentalnej wartości, pracując w odpowiedni sposób. Zrobiono fajną robotę w kadrze, pokazały to ubiegłoroczne mistrzostwa świata. Takie imprezy jak mundial budują reprezentację. Dziewczyny już nie zaczynają z niskiego poziomu, takiego jak choćby jeszcze dwa lata temu. Nie chodzi jedynie o ranking i wyniki, ale o doświadczenie, przeżyte emocje, zgranie w zespole i ułożoną współpracę z nowym trenerem, który także wie, czego może oczekiwać. Niech robią to, co robiły w 2022 roku i tego nie popsują – podsumowuje Glinka.

I zastrzega: – Nie bądźmy bardzo krytyczni na początku sezonu reprezentacyjnego, bo dopiero skończyła się liga, zawodniczki mogą być zmęczone, mieć kontuzje i rozmaite dolegliwości. Nie oczekujmy od razu wielkiej bomby.

Mecze siatkarek w Lidze Narodów 2023 – 1. turniej w Turcji

30 maja (wtorek)

19.00 Polska – Kanada

1 czerwca (czwartek)

16.00 Polska – Włochy

2 czerwca (piątek)

13.00 Tajlandia – Polska

3 czerwca (sobota)

13.00 Polska – Serbia

Skład reprezentacji Polski na pierwszy turniej Ligi Narodów

Katarzyna Wenerska – rozgrywająca

Julia Nowicka – rozgrywająca

Martyna Łukasik – przyjmująca

Martyna Czyrniańska – przyjmująca

Olivia Różański – przyjmująca

Monika Fedusio – przyjmująca

Magdalena Stysiak – atakująca

Monika Gałkowska – atakująca

Agnieszka Korneluk – środkowa

Kamila Witkowska – środkowa

Joanna Pacak – środkowa

Magdalena Jurczyk – środkowa

Maria Stenzel – libero

Aleksandra Szczygłowska – libero

