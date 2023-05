Nikola Grbić skierował ultra ważne słowa do kibiców po meczu w Spodku! Wymowny gest trenera polskich siatkarzy

Polacy wygrywają z Niemcami! Świetna końcówka, emocje do samego końca!

Zanim reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w tegorocznej Lidze Narodów, podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają dwa spotkania Polska - Niemcy. Pierwsze z nich, które odbyło się w katowickim Spodku padło łupem naszych zachodnich sąsiadów, którzy zwyciężyli 3:2 po pięciu setach pełnych emocji i walki. Zmagania z trybun śląskiego obiektu śledziło ponad dziesięć tysięcy osób, co w bardzo ważnych słowach podsumował Nikola Grbić, ale także Michał Winiarski nie miał wątpliwości, że to właśnie kibice byli jednym z najważniejszych punktów pierwszego spotkania towarzyskiego.

Ważne słowa Michała Winiarskiego o kibicach po meczu Polska - Niemcy w Spodku. Legendarny siatkarz polskiej kadry nie miał wątpliwości

Winiarski, który od poprzedniego roku prowadzi reprezentację Niemiec został przywitany w katowickim Spodku gromkimi brawami i po zakończeniu meczu Polska - Niemcy nie miał wątpliwości, że to kibice pomogli zawodnikom rozegrać tak emocjonujące spotkanie. Fani, którzy pojawili się więc na pierwszym meczu towarzyskim pomiędzy Polską i Niemcami mogą być dumni ze swojej postawy.

Te słowa Michała Winiarskiego po meczu Polska - Niemcy nie przejdą bez echa! Legendarny siatkarza musiał powiedzieć to wprost

- Zadziwia mnie trochę dzisiejszy poziom generalnie z obydwóch stron, bo i reprezentacja Polski i my jesteśmy w bardzo ciężkim treningu (...) Dzisiaj mogliśmy spodziewać się naprawdę wszystkiego, ale granie było naprawdę super. Ale to chyba dlatego, że to jest Spodek i ta atmosfera, którą potrafią stworzyć kibice - rozpływał się nad dopingiem fanów Winiarski. Drugie spotkanie Polska - Niemcy już w piątek 26 maja w Sosnowcu.

