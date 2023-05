Nikola Grbić skierował ultra ważne słowa do kibiców po meczu w Spodku! Wymowny gest trenera polskich siatkarzy

Wyjątkowa chwila w życiu Małgorzaty Glinki. Legendarna polska siatkarka ma powody do radości, historyczny moment

Mecze siatkarskiej reprezentacji Polski w katowickim Spodku zawsze cieszą się ogromną popularnością i nie inaczej było podczas pierwszego meczu Biało-czerwonych w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzyli się w towarzyskim meczu z Niemcami prowadzonymi przez Michał Winiarskiego i o ile przegrali 2:3, to dostarczyli fanom masę emocji. Na trybunach śląskiego obiektu pojawiło się ponad 10 tysięcy widzów, którzy głośno dopingowali swoich ulubieńców i błyskawicznie po meczu zostali wyróżnieni przez trenera Grbicia.

Selekcjoner Biało-czerwonych nie ukrywał, że obecnie jego oczekiwania co do liczby fanów na trybunach są bardzo wysokie i wypełnienie obiektu nawet na meczu towarzyskim nie uchodzi jego uwadze. Za tak liczne przybycie, Nikola Grbić postanowił więc podziękować fanom i jednocześnie przeprosić, że nie mieli okazji cieszyć się ze zwycięstwa swoich ulubieńców.

- Moje oczekiwania teraz są bardzo wysokie. Graliśmy tutaj przecież w zeszłym sezonie i wywarło to na mnie bardzo dobre wrażenie. Spodziewałem się, że może nie będzie tutaj wyprzedanego obiektu, ale wiedziałem, że na to spotkanie przyjdzie bardzo dużo kibiców i jestem za to wdzięczny, dziękuję Wam bardzo! Przepraszam też, że nie daliśmy Wam zwycięstwa, ale i tak bardzo nam pomogliście. Mam nadzieję, że podczas naszego kolejnego meczu atmosfera w hali będzie taka sama. - powiedział po meczu Polska - Niemcy trener Biało-czerwonych.

