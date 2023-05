Mistrzowie Polski tracą podstawowych siatkarzy. Trudna sytuacja Jastrzębskiego Węgla

Klub z Jastrzębia ogłosił we wtorek 30 maja pierwsze ruchy personalne w swoich szeregach. Za kulisami było o nich wiadomo już od pewnego czasu, teraz zostały potwierdzone oficjalnie. Jak informuje Jastrzębski Węgiel, po sezonie 2022/23 z klubem żegnają się: atakujący Stephen Boyer, przyjmujący Trevor Clevenot, środkowi Łukasz Wiśniewski, Jakub Macyra, Dawid Dryja i przyjmujący Kamil Dębski.

Francuz za Francuza?

Szczególnie odejście dwójki francuskich mistrzów olimpijskich będzie dotkliwą stratą. Z tercetu Francuzów pozostanie zatem jedynie rozgrywający Ben Toniutti. Jak się nieoficjalnie mówi, Boyer dostał propozycję z Resovii (brązowy medalista ligi) i będzie tam kontynuował karierę w PlusLidze.

Clevenot miał przejść do Skry, ale wobec finansowych problemów bełchatowskiej drużyny, szuka innego pracodawcy z czołówki – w tym kontekście mówi się o Aluronie Zawiercie. Następcą Boyera w Jastrzębiu może zostać jego kolega z kadry Trójkolorowych Jean Patry.

Prezes żegna siatkarzy

– Zakończenie sezonu to czas podsumowań, ale i w pewnych przypadkach czas pożegnań. Z częścią zawodników obecnego składu nie zobaczymy się już w przyszłym sezonie. Tak to już jest w życiu sportowym i trzeba to zaakceptować. Wszystkim zawodnikom, którzy opuszczają nasz Klub, pragnę podziękować za to, co zrobili dla Jastrzębskiego Węgla. Za ich zaangażowanie, sportową postawę i waleczność. Każdy z nich miał swój wkład w ostatnie sukcesy naszego Klubu. Życzę im powodzenia w dalszych etapach karier – skomentował Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.