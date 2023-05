Po pierwszym meczu towarzyskim z Niemcami, który odbył się w katowickim Spodku trener reprezentacji Polski, Nikola Grbić nie tylko podziękował fanom za tak liczne przybycie do śląskiego obiektu, ale również ocenił występ swoich zawodników. Selekcjoner Biało-czerwonych nie ukrywał, że chociaż jego podopieczni przegrali wówczas 2:3 z kadrą prowadzoną przez Michała Winiarskiego, to dostarczyli mu masę materiałów do pracy oraz wysłali jasny sygnał. wielu kibiców mogło zastanawiać się, jak wyglądały kulisy tych słów, kiedy trener wszedł do szatni. Z odpowiedzią na to pytanie przyszedł Artur Szalpuk.

Reprezentant Polski opowiedział o atmosferze w kadrze Grbicia. Jasny przekaz przez meczami Ligi Narodów

Siatkarska kadra od wielu lat kojarzyć się może z bardzo dobrą atmosferą oraz ciepłymi relacjami pomiędzy poszczególnymi zawodnikami i po drugim meczu z Niemcami, który Polacy wygrali 3:2, Artur Szalpuk potwierdził te domysły. Na chwilę przed Ligą Narodów reprezentant Biało-czerwonych przyznał, że atmosfera w kadrze jest na najlepszym poziomie.

Taka naprawdę panuje atmosfera w kadrze Nikoli Grbicia przed Ligą Narodów! Ważne słowa po meczach z Niemcami

Podczas rozmowy z mediami, Artur Szalpuk opowiedział nieco o tym, co działo się w szatni po przegranym spotkaniu w Spodku. - Była normalna, rzeczowa rozmowa o tym, co należy poprawić. Pokazanie naszych błędów oraz pokazanie, co robimy dobrze. W reprezentacji Polski zawsze jest atmosfera top - powiedział po meczu reprezentant Polski. Pierwsze spotkanie Biało-czerwonych w Lidze Narodów już 7 czerwca, kiedy Polska zmierzy się z Francją.

