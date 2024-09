MKS Będzin - PGE Projekt Warszawa NA ŻYWO transmisja. Gdzie oglądać mecz PlusLigi 23.09.2024?

Wilfredo Leon zwrócił się do kibiców po swoim debiucie. Ważna deklaracja gwiazdy reprezentacji Polski

Siatkarska PlusLiga ruszyła na dobre. PGE Projekt Warszawa rozegra dziś swój trzeci mecz w tym sezonie. Tak się składa, że w meczu drugiej kolejki zmierzy się na wyjeździe z MKS Będzin i będzie to starcie... pogromców GKS Katowice. Będzinianie dość niespodziewanie wygrali w stolicy Górnego Śląska 3:0 na otwarcie sezonu, a tydzień później postarają się sprawić kolejną niespodziankę przeciwko potędze z Warszawy. Siatkarze Projektu po ważnym zwycięstwie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (3:0) pomiędzy pierwszą a drugą kolejką zagrali jeszcze z wyprzedzeniem właśnie z GKS i pewnie wygrali u siebie 3:0. Teraz dwie drużyny mające za sobą zwycięstwa z katowiczanami powalczą o kolejne punkty. Zwycięstwo klubu ze stolicy dałoby mu awans na pierwsze miejsce w tabeli, choć należy pamiętać o przewadze pod względem rozegranych spotkań. MKS może z kolei ponownie utrzeć nosa faworytowi i dołączyć do grona zespołów z dwoma zwycięstwami na koncie. Warto zaznaczyć, że dla Projektu będzie to pierwszy wyjazdowy mecz w tym sezonie.

Mecz MKS Będzin - PGE Projekt Warszawa w siatkarskiej PlusLidze odbędzie się w poniedziałek, 23 września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go.