Młoda siatkarka prowadziła auto mając 1,7 promila alkoholu we krwi. Pokazała funkcjonariuszom fałszywe dokumenty

Dopuszczalny dla kierowców limit alkoholu we krwi według prawa w stanie Nebraska to 0,8 promila, co i tak jest wartością bardzo wysoką w porównaniu z Polską (0,2). Tymczasem u Harper Murray stwierdzono blisko 1,7 (1,69) promila, czyli dawkę ponaddwukrotnie przekraczającą dozwolone minimum. To nie koniec kłopotów 19-latki, która miała się też przed funkcjonariuszami wylegitymować fałszywym dowodem tożsamości! Miało to zapewne związek z innym przepisem: osoby w wieku poniżej 21 lat nie mogą legalnie pić alkoholu w Nebrasce.

Siatkarka po północy jechała na podwójnym gazie

Do zatrzymania doszło tuż po północy w miniony piątek. Funkcjonariusze służby ruchu uznali, że dziwny sposób jazdy może sugerować, iż kierująca jest pod wpływem alkoholu. Według nich Murray miała przy sobie fałszywy dowód tożsamości i nie zastosowała się do wielu poleceń policjantów.

Została oskarżona o prowadzenie pod wpływem alkoholu, a także nieostrożną jazdę, posiadanie fałszywego dowodu tożsamości i utrudnianie czynności. Po przeprowadzeniu formalności Murray zwolniono z policyjnego aresztu.

Mierząca 188 cm Murray to jedna z najbardziej obiecujących siatkarek w USA. W drużynie akademickiej Nebraska Cornhuskers rozgrywa pierwszy sezon na pozycji przyjmującej. Wcześniej była gwiazdą licealnej siatkówki w stanie Michigan. Wystąpiła też w reprezentacji Stanów Zjednoczonych do lat 19, która w 2022 roku wywalczyła złoto w Pucharze Panamerykańskim.