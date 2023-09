Najpiękniejsza siatkarka w Polsce rozpala skąpym strojem. Ponętnie wygina się przy basenie. Ciało, którego nie da się opisać słowami

ME siatkarzy

Kiedy polscy siatkarze grają kolejny mecz 1/8 finału ME Z kim grają siatkarze następny mecz rywal w 1/8 finału

Nikola Grbić bez ogródek o Kamilu Semeniuku! Trener Polaków nie krył się z przemyśleniami, powiedział to wprost

Pogoda w Polsce wciąż nas rozpieszcza i możemy czuć się jak podczas wakacji. Kartka w kalendarzu nieustannie przypomina nam jednak, że jeden z najpiękniejszych okresów w roku nieuchronnie dobiegł do końca. Wakacje skończyły się ponad tydzień temu i przede wszystkim uczniowie musieli wrócić do obowiązków, a wielu dorosłych na dobre zajęło się pracą, zapominając już o planach urlopowych, które odkładają na przyszły rok.

Grajber w ponętnej pozie. Nie idzie oderwać wzroku

Wakacje są już przeszłością również u Martyny Grajber. Polska siatkarka rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu w polskiej lidze i na razie skupia się przede wszystkim na treningach. Nie przeszkadza to jednak wrócić wspomnieniami do chwil sprzed kilku miesięcy. Grajber w mediach społecznościowych pochwaliła się zdjęciem z wyjazdu na Bali.

Ukochana Tomasza Fornala pochwaliła się gorącym zdjęciem. Zapozowała w samych majtkach i topie

Fotografia zyskała ogromną popularność, bo i sama siatkarka wyszła na zdjęciu świetnie. Grajber zapozowała w skąpym stroju na skraju basenu i odsłoniła dużą część swojego ciała. - Ale dała do pieca - napisał w komentarzu mąż siatkarki, Jan Nowakowski. - Oho Martyna została oficjalnie modelką - czytamy w kolejnym komentarzu.