Polki przejechały się po kolejnej drużynie! Holenderki miały tylko dobre momenty, Biało-Czerwone znów bez straty seta

Pewne zwycięstwo Polek w Lidze Narodów! Tym razem Holandia musiała ulec

Początek pierwszego seta był udany dla Holenderek, które szybko wyszły na czteropunktowe prowadzenie (8:4). Polki na szczęście zaczęły odrabiać wówczas straty i dogoniły rywalki, wyrównując na 11:11. Gra chwilę toczyła się punkt za punkt, ale od stanu 15:14 dla Polek nasze zawodniczki już nie oddały prowadzenia, sukcesywnie budując przewagę, aż ostatecznie wygrały 25:20.

Druga partia była zdecydowanie bardziej wyrównana, choć się na to nie zapowiadała. Polki zaczęły źle, bo od szybkiej straty kilku punktów i przegrywały już 2:7! Wtedy jednak zdołały się obudzić i bardzo szybko wyrównały stan rywalizacji na 8:8. Przez kolejne kilka punktów gra była równa, jednak stany 11:11 Biało-Czerwone zaczęły budować przewagę, która wynosiła już nawet 5 punktów przy 20:15! Wydawało się, że nic złego Polkom nie może się stać, ale wówczas Holenderki zdobyły siedem(!) punktów z rzędu. Przy stanie 24:23 miały nawet piłkę setową, ale Polki zdołały to obronić, a po chwili zamknęły seta 26:24.

Trzecia partia zaczęła się tak samo jak poprzednie, czyli od przewagi Holenderek, ale potem była bardzo wyrównana aż do stanu 16:16. Wtedy jednak to Polki zdobyły siedem punktów z rzędu i już nie oddały swojego prowadzenia do końca, wygrywając ostatecznie ostatnią partię aż 25:18. Na wyróżnienie z pewnością zasługują skuteczne dziś w ataku Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik i Natalia Mędrzyk. Dobrze w bloku spisywała się także Agnieszka Korneluk. Kolejny mecz Polek w Lidze Narodów to starcie z Japonią.