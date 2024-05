Iga Świątek i Aryna Sabalenka w finale turnieju WTA w Rzymie zagrają ze sobą już po raz jedenasty. Bilans tej rywalizacji to 7-3 dla Polki. W Madrycie Świątek po fantastycznym widowisku pokonała Sabalenkę w finale 7:5, 4:6, 7:6(7), broniąc w dramatycznej końcówce aż trzech piłek meczowych. To była wspaniała reklama kobiecego tenisa, ponad 3 godziny stojącej na niesamowitym poziomie zażartej rywalizacji. Sabalenka w trzecim secie prowadziła 3:1, ale Świątek poderwała się do walki. - Naprawdę chcę zobaczyć jeszcze wiele finałów przeciwko Idze. I chcę widzieć więcej zwycięstw niż porażek - zaśmiała się Sabalenka po tamtym finale.

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka zostanie rozegrany w sobotę 18 maja o godzinie 17. Białorusinka nie ukrywa, że mocno przeżyła porażkę z Polką w finale w Madrycie. I bardzo chce zrewanżować się Polce w Rzymie. - Muszę przyznać, że ten mecz na pewno mnie zabolał. To była naprawdę ciężka porażka, zwłaszcza po kilku piłkach meczowych i to mimo, że ona grała świetny tenis. To był zacięty mecz. Mam nadzieję, że tutaj, w Rzymie, uda mi się zwyciężyć i zdobyć tytuł - powiedziała Sabalenka, która zapowiada, że tym razem zachowa się inaczej na korcie, gdy znów będzie miała okazję skończyć mecz. - Jeśli dojdę do momentu, w którym będę miała piłkę meczową, zagram trochę bardziej agresywnie. Po prostu pójdę na całość. Zaufam sobie i pójdę do przodu, zamiast próbować utrzymać się w punkcie i po prostu odgrywać piłkę na drugą stronę. Zamiast grać bezpiecznie, będę agresywna - odgraża się Białorusinka.

Iga Świątek po raz trzeci zagra w Rzymie o tytuł. W dwóch poprzednich finałach gromiła swoje rywalki - 6:0, 6:0 Karolinę Pliskovą w 2021 r. i 6:2, 6:2 Ons Jabeur w 2022 r. Iga Świątek finał w Rzymie rozegra po już 11 kolejnych wygranych meczach. Zwycięską serię zaczęła w Madrycie. Dla liderki rankingu występ w Rzymie to cenne przetarcie i próba generalna przed paryskim Roland Garros. Ostatnią tenisistką, która wygrała w tym samym roku turnieje w Madrycie i w Rzymie, była słynna Serena Williams. Amerykanka dokonała tego w 2013 r. Jeżeli Iga Świątek wygra dzisiejszy finał w Rzymie, zapewni sobie prowadzenie w rankingu WTA po Roland Garros.

