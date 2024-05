i Autor: AP PHOTO Polska - Niemcy Relacja na żywo i wynik meczu

Grają hokeiści

Polscy hokeiści zagrają dziś na mistrzostwach świata Elity z Niemcami. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na sport.se.pl. Polska wciąż nie ma jeszcze żadnego zwycięstwa na MŚ, a sobotnie starcie to przedostatnia szansa. Ponownie to rywale są jednak zdecydowanym faworytem. Niemcy po pięciu meczach turnieju są na 3. miejscu i walczą o awans do fazy pucharowej. Polacy wciąż wierzą w utrzymanie, a punkty w meczu Polska - Niemcy byłyby niezwykle cenne. Początek spotkania o godzinie 16:20!