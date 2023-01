Niezwykła przemiana Malwiny Smarzek. Trudno ją rozpoznać. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, po zobaczeniu tego zdjęcia

Ukochana polskiego siatkarza zniewala urodą. Pikantne zdjęcia rozgrzewają do czerwoności, tak wygląda dziewczyna Bednorza

Reprezentacyjny siatkarz nie owija w bawełnę i mówi wprost o mizerii: „Zaczęliśmy akceptować porażki, ręce opadają”. Co się tam dzieje?

Malwina Smarzek jest doskonale znana polskim kibicom siatkówki. 26-latka była motorem napędowym biało-czerwonej reprezentacji i często to ona ciągnęła grę zespołu narodowego, co uległo zmianie w minionym roku. Stefano Lavarini nie powołał atakującej na mistrzostwa świata, gdzie Polki zagrały solidnie i pokazały się z dobrej strony. Na razie nie wiadomo, czy Smarzek wróci do kadry w najbliższym czasie.

Smarzek przeszła metamorfozę. Już tak nie wygląda

Ale jej kariera wciąż się rozwija. Aktualnie siatkarka mieszka w Brazylii i występuje w klubie z tego kraju, Osasco Voleibol Clube. I radzi sobie tam całkiem nieźle i ma szanse na trofea z tym zespołem, gdyż jest on jednym z najlepszych w Brazylii w ostatnim czasie. Jeszcze do niedawna mogliśmy oglądać Smarzek na parkiecie w krótkich włosach. Ale siatkarka przyzwyczaiła, że lubi eksperymentować z fryzurami.

Miała już krótkie blond włosy, niedawno wróciła do swojego naturalnego koloru, a teraz postanowiła zaskoczyć fanów. Na Instagramie pojawiło się jej zdjęcie w bardzo długich, ciemnych włosach. Metamorfoza zaskoczyła, ale jednocześnie zachwyciła jej fanów. - Malwinko, cudownie wyglądasz - napisała w komentarzu mam siatkarki. Efekty przemiany znajdziecie poniżej.