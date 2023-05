Nikola Grbić dopiął swego. Kluczowa decyzja przed meczami reprezentacji Polski, znamy szczegóły

Polscy siatkarze zgromadzili się już w Spale, gdzie rozpoczęli pierwsze zgrupowanie tego sezonu. Oczywiście nie w komplecie, bo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel stoczą jeszcze bój o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a Asseco Resovia Rzeszów walczy z Aluronem CMC Wartą Zawiercie o brązowe medale PlusLigi. Później do drużyny dołączą też zawodnicy z klubów zagranicznych, jednak Nikola Grbić rozpoczął już przygotowania do wymagającego sezonu reprezentacyjnego. Na razie ma do dyspozycji 16 z 30 siatkarzy, ale grupa będzie się stale zwiększać, ponieważ 6 czerwca w Nagoi Polska rozpocznie pierwszy oficjalny turniej tego sezonu - Ligę Narodów. W związku z tym serbski trener postanowił zadbać o odpowiednie przygotowania i zaplanował sparingi. Jeszcze w maju - 25 i 26 - Polska zagra przed własną publicznością z Niemcami. Biało-Czerwonych czeka intensywny tydzień, bo nie będą to jedyne mecze kontrolne przed startem LN!

Nikola Grbić dopiął swego. Kluczowa decyzja przed startem Ligi Narodów

Od dłuższego czasu mówiło się o możliwych sparingach z Japonią tuż przed turniejem w Nagoi. Tamtejsza federacja sama zaproponowała taką możliwość i Grbić postanowił z niej skorzystać. Wiadomo już, że mecze Polska - Japonia odbędą się 1 i 2 czerwca. Pierwszy z nich zaplanowano na godzinę 18:00 czasu miejscowego, a drugi rozpocznie się o 15:00. Oba sparingi będą transmitowane w internecie, ale tutaj kibiców spotka pewne rozczarowanie. Japończycy przygotowali jedynie płatny stream.

Polscy siatkarze do Kraju Kwitnącej Wiśni udadzą się już 28 maja. Na miejscu w Nagoi zaplanowano kilkudniowe zgrupowanie, które ma wpłynąć na odpowiednią aklimatyzację. Mecze z gospodarzami pierwszego turnieju LN stanowią jeden z kluczowych punktów przygotowań, a kibice już od początku reprezentacyjnego sezonu nie mogą narzekać na nudę i brak emocji. Turniej w Nagoi potrwa od 6 do 11 czerwca.

Ryujin Nippon (Japan Men's Volleyball Team) friendly match with Poland National Team on June 1 (6pm JST) and June 2 (3pm JST) https://t.co/gNMfVwxyoD pic.twitter.com/js3jw9BgXq— Maisie ✨ (@lk_chitama) May 12, 2023